A suivre aujourd'hui... Abivax

(AOF) - Abivax SA a annoncé une transition au sein de la présidence de son Conseil de d’administration. Le Dr Philippe Pouletty, fondateur d’Abivax et Président du Conseil d’administration depuis sa création en 2013, a informé le Conseil d’administration de sa volonté de consacrer dorénavant son activité à d’autres projets, incluant des sociétés cotées, et de ne plus vouloir assurer désormais ses responsabilités de Président.

Il a en conséquence informé le Conseil d'administration de sa décision de démissionner de son poste de Président, à effet immédiat. Toutefois, après de nombreuses années pendant lesquelles il a dirigé le Conseil d'Administration avec succès, le Dr Pouletty continuera à accompagner le développement de la Société en tant que membre du Conseil d'Administration.

Jusqu'à la nomination d'un nouveau Président permanent indépendant, Mme Corinna zur Bonsen-Thomas, membre indépendante du Conseil d'administration de la société de biotechnologie, assurera le rôle de présidente par intérim.

Mme zur Bonsen-Thomas a plus de 30 ans d'expérience de management de haut niveau, et a occupé différents postes de Vice-Président à l'échelle internationale dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie des dispositifs médicaux, ainsi que dans des startups de santé numérique. Elle est co-fondatrice et PDG de RetInSight, une entreprise spécialisée dans le secteur de la santé numérique, et a plus de 15 ans d'expérience en tant que membre de Conseils d'administration. Elle est membre du Conseil d'Administration d'Abivax depuis 2017.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.