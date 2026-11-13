À Shenzhen, ville hôte de l'APEC, la nourriture est livrée par drone, alors que la Chine développe son économie “à basse altitude”

Un bourdonnement constant emplit l’air autour des zones touristiques très fréquentées de Shenzhen, pôle technologique du sud de la Chine, qui s’apprête à accueillir les dirigeants mondiaux lors du sommet de l’APEC de la semaine prochaine .

C’est le bruit d’une flotte de drones sillonnant le ciel, livrant des plats à emporter, du café et du thé aux perles aux touristes qui scannent des codes QR et passent commande depuis les parcs et sites touristiques.

“C’est une expérience assez inédite”, a déclaré Liew Kee Ho, un visiteur d’Asie du Sud-Est. “En Malaisie, je n’ai jamais vu de drones utilisés pour livrer du thé au lait ou de la nourriture. Tout ce qu’on n’a jamais essayé auparavant semble toujours nouveau et passionnant la première fois.”

La Chine s’est imposée comme l’un des marchés les plus avancés au monde en matière de logistique commerciale par drones, grâce à une vaste base industrielle, au soutien du gouvernement en faveur de ce qu’on appelle l’“économie de basse altitude” et à des réseaux de livraison qui se développent rapidement.

Ce terme désigne l’espace aérien jusqu’à une altitude d’environ 1 000 m (3 300 ft).

Les autorités de l’aviation civile ont indiqué que 3,29 millions de drones avaient été enregistrés à la fin de l’année 2025, le nombre annuel d’heures de vol des drones ayant augmenté de près de 70 %, pour atteindre 45,3 millions.

Avec un niveau de déploiement commercial rare dans la plupart des pays, des opérateurs tels que Meituan 3690.HK ont mis en place des itinéraires réguliers pour effectuer des centaines de milliers de livraisons dans des villes comme la capitale Pékin, le pôle commercial de Shanghai, Shenzhen et même la Grande Muraille .

“Je pense que, dans des endroits comme les parcs, il est tout à fait nécessaire (de recourir à la livraison par drone)”, a déclaré une autre touriste, Qin Pei, car il était difficile pour les livreurs de repérer les clients dans ce genre de lieux.

“Ce système est également particulièrement bien adapté à la chaleur extrême que l’on connaît en Chine”, a ajouté cette femme de 40 ans. “Il est donc beaucoup plus logique d’utiliser des machines.”

Mais à Shenzhen, du moins, le sommet mettra brièvement fin à cette commodité.

Meituan a indiqué avoir suspendu les livraisons par drone dans cette ville pendant 10 jours à compter du 11 novembre, à la demande des autorités de régulation, et n’a pas fixé de date de reprise. Les itinéraires dans les autres villes ne sont pas affectés.