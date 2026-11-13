 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À Shenzhen, ville hôte de l'APEC, la nourriture est livrée par drone, alors que la Chine développe son économie “à basse altitude”
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 04:45

Ajouter Boursorama à vos sources
par Xihao Jiang et Casey Hall

Un bourdonnement constant emplit l’air autour des zones touristiques très fréquentées de Shenzhen, pôle technologique du sud de la Chine, qui s’apprête à accueillir les dirigeants mondiaux lors du sommet de l’APEC de la semaine prochaine .

C’est le bruit d’une flotte de drones sillonnant le ciel, livrant des plats à emporter, du café et du thé aux perles aux touristes qui scannent des codes QR et passent commande depuis les parcs et sites touristiques.

“C’est une expérience assez inédite”, a déclaré Liew Kee Ho, un visiteur d’Asie du Sud-Est. “En Malaisie, je n’ai jamais vu de drones utilisés pour livrer du thé au lait ou de la nourriture. Tout ce qu’on n’a jamais essayé auparavant semble toujours nouveau et passionnant la première fois.”

La Chine s’est imposée comme l’un des marchés les plus avancés au monde en matière de logistique commerciale par drones, grâce à une vaste base industrielle, au soutien du gouvernement en faveur de ce qu’on appelle l’“économie de basse altitude” et à des réseaux de livraison qui se développent rapidement.

Ce terme désigne l’espace aérien jusqu’à une altitude d’environ 1 000 m (3 300 ft).

Les autorités de l’aviation civile ont indiqué que 3,29 millions de drones avaient été enregistrés à la fin de l’année 2025, le nombre annuel d’heures de vol des drones ayant augmenté de près de 70 %, pour atteindre 45,3 millions.

Avec un niveau de déploiement commercial rare dans la plupart des pays, des opérateurs tels que Meituan 3690.HK ont mis en place des itinéraires réguliers pour effectuer des centaines de milliers de livraisons dans des villes comme la capitale Pékin, le pôle commercial de Shanghai, Shenzhen et même la Grande Muraille .

“Je pense que, dans des endroits comme les parcs, il est tout à fait nécessaire (de recourir à la livraison par drone)”, a déclaré une autre touriste, Qin Pei, car il était difficile pour les livreurs de repérer les clients dans ce genre de lieux.

“Ce système est également particulièrement bien adapté à la chaleur extrême que l’on connaît en Chine”, a ajouté cette femme de 40 ans. “Il est donc beaucoup plus logique d’utiliser des machines.”

Mais à Shenzhen, du moins, le sommet mettra brièvement fin à cette commodité.

Meituan a indiqué avoir suspendu les livraisons par drone dans cette ville pendant 10 jours à compter du 11 novembre, à la demande des autorités de régulation, et n’a pas fixé de date de reprise. Les itinéraires dans les autres villes ne sont pas affectés.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

MEITUAN RG-B
8,177 EUR Tradegate -0,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un véhicule du bureau du procureur général entre dans la résidence présidentielle Mburuvicha Roga dans le cadre de perquisitions menées pour l'enquête sur le scandale bancaire de Ueno Bank, à Asuncion, le 12 novembre 2026 ( AFP / DANIEL DUARTE )
    Scandale Ueno Bank au Paraguay : perquisition à la résidence présidentielle
    information fournie par AFP 13.11.2026 05:23 

    Une perquisition à la résidence présidentielle à Asunción a été ordonnée par le ministère public dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement de Ueno Bank, qui a entraîné la destitution et la détention préventive de l'ancien président paraguayen, Santiago Peña, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 12/11/2026
    Top 5 IA du 12/11/2026
    information fournie par Libertify 13.11.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alibaba, Coinbase, Crédit Agricole, NVIDIA, Veolia. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • La Première ministre japonaise Sanae Takaichi participe à une déclaration conjointe à la presse avec le président vietnamien To Lam (hors-champ), au palais d'Akasaka à Tokyo, le 9 novembre 2026 ( POOL / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Japon : Takaichi se rendra en Chine pour le sommet de l'Apec, sur fond de relations dégradées
    information fournie par AFP 13.11.2026 04:10 

    La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, se rendra la semaine prochaine au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, pour son premier déplacement en Chine depuis son arrivée à ce poste, a annoncé vendredi le gouvernement nippon. ... Lire la suite

  • Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, à Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Paul Faith )
    Les Européens présents aux prochaines négociations sur l'Ukraine, selon Kiev et Washington
    information fournie par AFP 13.11.2026 03:30 

    Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et l'émissaire américain, Jared Kushner, ont déclaré que l'Europe participerait au prochain cycle de négociations avec la Russie, tandis que Vladimir Poutine a laissé entendre que Moscou ne reviendrait pas sur ses exigences ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,57 -0,40%
NVIDIA
166,19 -1,60%
CAC 40
8 361,36 +0,34%
Or
3 914,27 +0,97%
EUR/USD SPOT
1,10599 +0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank