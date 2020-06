A quoi devons-nous nous attendre maintenant ? (Evli)

(AOF) - A quoi devons-nous nous attendre maintenant ? C'est la question que s'est posée

Tomas Hildebrandt, gérant senior en charge de la gestion institutionnelle d'actifs français chez Evli. Les principaux facteurs de risque des perspectives économiques mondiales pour le reste de l'année sont le chômage qui reste élevé aux États-Unis et en Europe, une augmentation plus importante que prévue des faillites, l'escalade dans la guerre commerciale et autres différends entre les États-Unis et la Chine, la faiblesse de l'économie italienne et un Brexit « dur », détaille l'expert.

Quant aux opportunités et aux facteurs positifs, Tomas Hildebrandt mentionne une percée rapide dans la recherche pour un médicament ou un vaccin contre les coronavirus, une reprise de l'activité et de la demande économique mondiale ainsi qu'un redressement des performances des entreprises.