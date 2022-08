A Plus Finance a réalisé le premier closing de l’OPPCI Génération Éducation

(AOF) - En juillet dernier, A Plus Finance a annoncé le premier closing de l'OPPCI Génération Éducation, à 40 millions d'euros de souscriptions. Le fonds bénéficie donc déjà d'une capacité d'investissement de 65 millions d'euros environ compte tenu d'un levier de 40%. Ce véhicule d'investissement vise à accompagner le développement de l'enseignement inclusif en France ainsi que les écoles preneurs à bail dans la prise en compte des critères ESG. Ce premier closing a été soutenu par plusieurs grands institutionnels, dont la Banque des Territoires, premier investisseur du Fonds.

