A peine créée, la Super League européenne de football est déjà enterrée

(AOF) - L'annonce de la création d'une Super League européenne de football n'a pas manqué de susciter l'hostilité depuis lundi. Les réactions des officiels, des médias, des supporters, et même des joueurs eux-mêmes ont donc incité la quasi totalité des membres fondateurs de la compétition (les six clubs anglais, plus l'Atlético de Madrid, le Milan AC et l'Inter de Milan) à se retirer du projet. Si le patron de la Juventus de Turin, Andrea Agnelli, a reconnu son échec auprès de Reuters, il affirme ne rien regretter rien. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant qu'il revienne avec un nouveau projet.

Après toutes ces défections, exceptées celles du FC Barcelone et du Real Madrid, le cours de l'action de la Juventus de Turin chutait de 12,8% à la bourse de Milan, peu avant la clôture.