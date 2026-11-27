LUNDI

Statistique Canada devrait annoncer que l'économie a probablement progressé à un taux annualisé de 1,5 % au troisième trimestre, contre une croissance de 3,3 % au deuxième trimestre.

LE RESTE DE LA SEMAINE

Une série de publications de données clés apportera un nouvel éclairage sur la santé de l’économie américaine. Vendredi, le rapport sur l’emploi du ministère du Travail, très suivi, devrait indiquer une hausse de 90.000 emplois non agricoles en novembre, après une augmentation de 165.000 le mois précédent. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,1 %. Mardi, le rapport JOLTS devrait faire état de 7,475 millions d’offres d’emploi en octobre, contre 7,523 millions en septembre. Par ailleurs, l’Institute for Supply Management (ISM) devrait annoncer mardi que son indice PMI manufacturier pour novembre a probablement légèrement reculé à 55,1, contre 55,5 le mois précédent. L’ISM devrait également annoncer jeudi que son indice PMI non manufacturier s’est probablement établi à 54,5 en novembre, soit le même niveau qu’en octobre.

(Le directeur général de Nvidia ) Jensen Huang , doit participer mardi à des auditions retranscrites devant plusieurs commissions de la Chambre des représentants américaine, notamment la commission des affaires étrangères, la commission spéciale sur le Parti communiste chinois et la commission du renseignement. Par ailleurs, Tim Teter , directeur juridique de Nvidia, doit comparaître mercredi devant ces mêmes commissions pour des auditions. M. Huang doit également témoigner publiquement devant la commission bancaire du Sénat jeudi. Par ailleurs, Colette Kress , directrice financière de Nvidia , devrait s’entretenir avec Timothy Arcuri mardi lors de la conférence UBS Global Technology and AI.

Le fabricant de puces sur mesure Marvell Technology devrait annoncer mardi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, quelques semaines après avoir annoncé un accord de 115 milliards de dollars pour l’acquisition de Lumentum Holdings.

Lors d’une audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants à Washington mardi, la vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, Michelle Bowman , doit témoigner sur le thème de la "surveillance des autorités de régulation prudentielle".

Ulta Beauty devrait afficher jeudi un chiffre d’affaires en hausse au troisième trimestre, porté par une forte demande de produits de beauté. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives annuelles de la société, ses commentaires sur les tendances actuelles de la demande des consommateurs, la vigueur du secteur de la beauté, ses projets d’expansion et ses marges.

Kroger devrait afficher jeudi une légère hausse de son chiffre d’affaires à périmètre constant au troisième trimestre, alors que les consommateurs, confrontés à des contraintes budgétaires, se montrent plus prudents dans leurs dépenses. Les investisseurs seront attentifs aux premières indications sur le climat d’achat en vue des fêtes et aux prévisions pour le quatrième trimestre, ainsi qu’à l’impact de la hausse des coûts de transport.

L’enseigne de magasins discount Dollar General devrait afficher jeudi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses produits alimentaires et autres produits de première nécessité à l’approche de la période cruciale des fêtes de fin d’année. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs, à l’impact des tendances en matière de pertes de stock, aux niveaux des stocks ainsi qu’aux coûts des intrants, et aux prévisions annuelles.

Andy Jassy , président-directeur général d’Amazon.com , doit prendre la parole mardi devant l’Economic Club of New York, tandis que Martina Cheung, présidente-directrice générale de S&P Global , doit s’adresser à ce même groupe jeudi.

Le distributeur de vêtements American Eagle Outfitters devrait publier mercredi un chiffre d’affaires en hausse au troisième trimestre, soutenu par une demande soutenue pour ses produits. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs, l’impact sur les coûts des intrants, ainsi que les prévisions annuelles.

Hormel Foods devrait publier son chiffre d’affaires du quatrième trimestre jeudi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs dans un contexte économique incertain. Ils chercheront également à obtenir des précisions sur l’impact des coûts des intrants, ainsi que sur les prévisions annuelles.

Cooper Companies devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Les investisseurs s'intéresseront particulièrement aux performances de son activité de lentilles de contact.

Le chiffre d’affaires de VinFast Auto devrait afficher une croissance au troisième trimestre, mercredi, soutenu par de solides ventes de véhicules, l’adoption croissante des véhicules électriques stimulant les livraisons.

Le sommet Reuters NEXT , qui se déroule sur deux jours, revient à New York pour la cinquième année consécutive, réunissant des décideurs politiques, des chefs d’entreprise et des investisseurs. Parmi les intervenants de mardi figurent le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel , le stratège politique Steve Bannon , le responsable technologique de Google pour les infrastructures d’IA, Amin Vahdat , le fondateur, président et directeur général du groupe Yatsen , David Jinfeng Huang , le président de Veho , Jean-André Rougeot , la présidente-directrice générale de Santander Bank US, Christiana Riley , la directrice générale de GoldenTree Asset Management , Kathy Sutherland , le directeur général d’Avenue Capital , Marc Lasry , Nelson Chai , directeur général de DailyPay , Noboru Saito , directeur général de TDK , et Raj Sharma , directeur général d’EY . Au programme de mercredi: Steve Cahillane , directeur général de Kraft Heinz ; Bill Anderson , directeur général de Bayer ; Carol Tome , directrice générale d’UPS ; Derrick Johnson , directeur général de la NAACP ; Eline van der Velden , fondatrice et directrice générale de Particle6 ; Vania Schlogel , fondatrice et associée gérante d’Atwater Capital ; Philip Wiser , pionnier des technologies des médias ; Theodore Coerte Voorhees , réalisateur chez First Line Films ; John Voorhees , producteur chez First Line Films; ainsi que Wes Studi , acteur oscarisé.

Les six grandes banques canadiennes devraient publier leurs résultats trimestriels. La Banque Scotia et BMO Financial ouvriront la saison des résultats mercredi, tandis que la CIBC , la Banque Royale du Canada et la Banque TD devraient publier leurs résultats jeudi. La Banque Nationale du Canada devrait clôturer la saison des résultats vendredi. Bay Street et les investisseurs se concentreront sur les prévisions pour l’exercice 2027 des six grandes banques canadiennes et guetteront les premiers signes indiquant si la politique d’investissement menée par l’administration Carney porte ses fruits.

La Banque TD devrait afficher un bénéfice en hausse lors de la publication de ses résultats jeudi, grâce à des revenus d’intérêts plus élevés. Les investisseurs seront attentifs aux déclarations prospectives concernant la santé des dépenses des consommateurs et des entreprises.

L'agence canadienne des statistiques doit publier vendredi son rapport sur l'emploi du mois de novembre. Les données devraient indiquer que l'économie a probablement créé 20.000 emplois, après avoir enregistré une perte de 4.700 emplois en octobre. Par ailleurs, le taux de chômage devrait avoir légèrement reculé à 6,6 % en novembre, contre 6,7 % le mois précédent. L’indice PMI manufacturier S&P Global du pays pour novembre sera quant à lui publié mardi.

En Amérique latine, l’indice PMI manufacturier S&P Global du Brésil pour novembre est attendu mardi, tandis que les indices PMI des services et composite pour la même période seront publiés jeudi. Mercredi, le produit intérieur brut (PIB ) du pays pour le troisième trimestre et l’indice d’inflation IPC-Fipe de novembre devraient être publiés. Par ailleurs, les chiffres de la production industrielle d’octobre sont attendus jeudi, tandis que les chiffres de la balance commerciale de novembre seront publiés vendredi. Pour le Mexique, les données de l’indice PMI manufacturier S&P Global seront au centre de l’attention mardi. Le même jour, les données sur l’activité économique chilienne (IMACEC) devraient également être publiées.