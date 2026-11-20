LUNDI

Sur le plan économique américain, l'indice PMI flash manufacturier de S&P Global pour novembre devrait s'établir à 54,8, en baisse par rapport à la valeur définitive de 54,9 enregistrée le mois précédent. Parallèlement, l'indice PMI flash des services pour novembre devrait légèrement progresser à 56,4, contre une valeur définitive de 56,1 en octobre. De plus, les indices PMI composites flash pour novembre seront également suivis de près par les investisseurs.

Le président de la Fed de New York, John Williams, devrait participer à une table ronde organisée par l'université de Mount Saint Vincent dans le Bronx (16h00/21h00).

L'agence mexicaine des statistiques s'apprête à publier les données définitives du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre (GDP) ainsi que les chiffres de l'activité économique de l'IGAE pour le mois de septembre.

LE RESTE DE LA SEMAINE

Une série de données clés est attendue cette semaine, qui pourrait apporter un nouvel éclairage sur l’inflation américaine. Mercredi, la deuxième estimation du PIB publiée par le Bureau d’analyse économique du département du Commerce devrait indiquer que l’économie a progressé à un taux annualisé de 3,4 % au troisième trimestre, un chiffre similaire à celui de la période précédente. Par ailleurs, le département devrait indiquer que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a probablement progressé de 0,3 % en octobre, contre une hausse de 0,5 % le mois précédent. En glissement annuel, l’indice des prix PCE a sans doute augmenté de 3,8 % le mois dernier, après une hausse de 3,6 % en septembre. Parallèlement, l’indice des prix PCE « de base » pour octobre devrait avoir progressé de 0,3 %, à l’instar du chiffre de septembre. En glissement annuel, l’indice des prix PCE sous-jacent devrait avoir légèrement progressé de 3,2 %. Par ailleurs, les revenus des particuliers devraient avoir augmenté de 0,4 % le mois dernier, après une hausse de 0,2 % en septembre. Le même jour, le Bureau du recensement devrait faire état d’une hausse de 0,4 % des commandes de biens durables pour octobre, après une forte progression de 1,9 % le mois précédent. Hors transports, les commandes devraient avoir légèrement progressé de 0,5 % sur la même période. Ce même service devrait également indiquer que les ventes de logements neufs ont probablement reculé à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 650 000 unités le mois dernier, contre 676 000 unités en septembre. Par ailleurs, le ministère du Travail publiera son rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage. Les demandes initiales d’allocations chômage auraient baissé de 3 000 pour s’établir à 200 000 pour la semaine se terminant le 21 novembre. Les chiffres des demandes de prolongation d’allocations chômage pour la semaine se terminant le 14 novembre sont également attendus. Mardi, l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board devrait afficher un niveau de 92,5 en novembre, après avoir atteint 91,7 le mois précédent.

Dell devrait annoncer mardi une croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, portée par une forte demande pour ses serveurs optimisés pour l’IA.

Vendredi, Statistique Canada devrait publier ses chiffres du compte courant du troisième trimestre, après avoir affiché un excédent de 8,84 milliards de dollars canadiens au deuxième trimestre.

Du côté de l'Amérique latine, les données sur l'inflation au Brésil pour la mi-novembre, mesurées par l'indice IPCA-15, doivent être publiées jeudi, tandis que l'indice d'inflation IGP-M pour novembre est attendu vendredi. Par ailleurs, les chiffres du compte courant et les données sur les investissements directs étrangers du pays pour octobre doivent être publiés jeudi. Mardi, l'institut national de statistique mexicain devrait publier les chiffres de l'inflation pour la première quinzaine de novembre. Le même jour, l'Argentine publiera mercredi les données sur l'activité économique et les chiffres des ventes au détail pour septembre. Au Chili, les chiffres du chômage pour octobre devraient être publiés vendredi.