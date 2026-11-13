À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 16 novembre

LUNDI

Parmi les responsables de la Réserve fédérale , le président de la Fed de New York, John Williams , doit prononcer le discours d’ouverture de la conférence "2026 FX Market Structure Conference", à New York (09h05/14h05). Par ailleurs, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , doit intervenir sur le thème "Les secteurs moteurs de l’économie" à la CFA Society of North Carolina, à Charlotte (18h10/23h10).

Tyson Foods devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre grâce à une forte demande de poulet. Les investisseurs s’intéresseront aux performances des segments bœuf, porc et poulet de l’entreprise, ainsi qu’aux commentaires de la direction sur les prix élevés du bœuf et les coûts des intrants.

Reuters NEXT – Rohit Chopra , secrétaire d’État californien chargé des affaires et des services aux consommateurs et ancien directeur du CFPB, devrait aborder les risques que l’IA fait peser sur la stabilité financière et les consommateurs. Il évoquera également la manière dont les régulateurs devraient réagir alors que l’IA redéfinit les services financiers, les marchés et la protection des consommateurs. Entretien mené par Pete Schroeder , correspondant de Reuters spécialisé dans la réglementation financière aux États-Unis.

Du côté de l’observatoire économique canadien, Statistique Canada devrait publier les chiffres de l’inflation du pays pour le mois d’octobre. Le taux d’inflation annuel du pays devrait s’établir à 3,2 %, après avoir atteint 3,1 % en septembre, et, sur une base mensuelle, l’indice des prix à la consommation devrait avoir progressé de 0,4 %.

Du côté de l’Amérique latine, la publication de l’indice d’activité économique brésilien IBC-BR pour septembre et de l’indice d’inflation IGP-10 pour novembre est prévue.

LE RESTE DE LA SEMAINE

Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de Nvidia au troisième trimestre progresse mardi, le fabricant de puces le plus valorisé au monde bénéficiant d’une demande soutenue pour les processeurs graphiques qui alimentent la plupart des charges de travail liées à l’IA. Les investisseurs attendront également des informations sur la personne qui prendra les rênes du géant des puces après le départ de son directeur général, Jensen Huang. La figure de proue du boom de l’IA a démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée.

L'introduction en bourse d'Anthropic devrait valoriser l'entreprise à hauteur de 1 400 milliards de dollars ce jeudi, le laboratoire d'IA et certains de ses investisseurs visant à lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars en vendant 825 millions d'actions.

Walmart devrait afficher jeudi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, le distributeur bénéficiant de ses prix bas, de ses services de livraison, ainsi que d’une demande soutenue des consommateurs pour des produits alimentaires et des produits de première nécessité à prix abordables. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact des pressions inflationnistes sur le moral des consommateurs, les coûts des intrants liés au carburant, ainsi que les prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d’année. Par ailleurs, Target devrait afficher mercredi une hausse de ses ventes à périmètre constant au troisième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses produits à bas prix, notamment les produits alimentaires et les produits de première nécessité. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact des pressions inflationnistes sur le moral des consommateurs, les coûts des intrants liés au carburant ainsi que les prévisions pour le trimestre des fêtes.

Du côté de l'économie américaine , le Bureau du recensement devrait annoncer mardi que les ventes au détail ont probablement progressé de 0,2 % en octobre, après avoir enregistré une hausse de 0,8 % le mois précédent. Le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail devrait publier le même jour les données sur les prix à l'importation et à l'exportation pour le mois d'octobre. Les prix à l’importation devraient avoir progressé de 0,7 % en glissement mensuel, après une hausse de 1,1 % le mois précédent, tandis que les prix à l’exportation devraient avoir augmenté de 0,3 %, après une hausse de 2,2 % en septembre. Par ailleurs, les données de la Réserve fédérale devraient indiquer que la production industrielle a probablement augmenté de 0,1 % en octobre, après une hausse de 0,7 % le mois précédent. Par ailleurs, le taux d’utilisation des capacités devrait s’établir à 76,8 % en octobre, en baisse par rapport aux 76,9 % du mois précédent. Mercredi, le Bureau du recensement devrait annoncer une hausse des mises en chantier à 1,268 million d’unités en octobre, contre 1,221 million en septembre, tandis que les permis de construire devraient avoir reculé à 1,377 million d’unités le mois dernier, contre 1,398 million en septembre. Le même jour, l’Association nationale des agents immobiliers (NAR) devrait publier son indice des ventes de logements en attente pour octobre. Le ministère du Travail publiera jeudi son rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage. Les demandes initiales d’allocations chômage devraient avoir baissé de 4 000 pour s’établir à 196 000 pour la semaine se terminant le 14 novembre. Vendredi, la publication de la version définitive de l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan pour novembre sera également suivie de près. Il devrait avoir progressé à 52,0 ce mois-ci, contre 51,0 en octobre.

Des responsables de la Fed doivent prendre la parole lors de divers événements tout au long de la semaine. Mardi, le président de la Fed de New York, John Williams , doit participer à une discussion informelle lors du sommet annuel Axios BFD à New York. M. Williams devrait également s’exprimer mercredi lors de l’événement "Making Missing Markets: Catalyzing Capital and Igniting Innovation", organisé par la Banque fédérale de réserve de New York. Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem , devrait quant à lui s’exprimer mardi sur le thème "Perspectives d’avenir: scénarios pour l’économie américaine et la politique monétaire" lors de la conférence "Money and Banking 2026: Croissance, productivité et inflation", organisée par la Banque centrale de la République argentine à Buenos Aires. Jeudi, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , doit prononcer le discours d’ouverture de la 14e édition de la Financial Stability Conference, organisée par la Banque fédérale de réserve de Cleveland et le Yale Program on Financial Stability. Mme Hammack doit également prononcer mardi un discours liminaire sur le renforcement de la résilience et de la liquidité du marché des bons du Trésor américain à la Brookings Institution, à Washington. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , devrait participer jeudi à une séance de questions-réponses animée lors d’un déjeuner organisé dans le cadre de la série de conférences de l’Economic Club of Indiana, à Indianapolis. Le même jour, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , devrait prendre part à une discussion informelle sur l’économie lors de la réunion annuelle de la commission des finances et des crédits du Sénat de Virginie, à Charlottesville. Par ailleurs, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson , doit s’exprimer sur le thème "Communication et politique monétaire" devant les Money Marketeers de l’université de New York.

Home Depot devrait publier mardi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue de la part des entrepreneurs professionnels et par les petites réparations effectuées par des clients aux budgets serrés. Les investisseurs s’intéresseront à la confiance des consommateurs et à la situation du marché immobilier aux États-Unis, à l’évolution des prix, ainsi qu’aux prévisions annuelles. De son côté, Lowe’s devrait publier mercredi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue dans ses ventes aux professionnels, en ligne et dans le secteur des services à domicile.

Au Canada , vendredi, l’agence nationale des statistiques devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement progressé de 0,7 % en septembre, après une hausse de 1,2 % le mois précédent. Les données sur les prix à la production d’octobre seront publiées jeudi. Mardi, la Société canadienne d’hypothèques et de logement devrait publier les chiffres des mises en chantier, qui devraient s’établir à 238 000 unités en rythme annualisé en octobre, contre 248 900 en septembre.

En Amérique latine, l’Argentine devrait publier jeudi les chiffres de la balance commerciale pour le mois d’octobre. Les données sur les ventes au détail du Mexique pour septembre devraient être publiées vendredi. Par ailleurs, les chiffres du produit intérieur brut du Chili seront publiés mercredi. Les chiffres du compte courant du Pérou pour le troisième trimestre seront publiés jeudi.