À Malaga, les habitants luttent pour pouvoir vivre dans "leur" quartier

Des touristes avec leurs valises dans une rue de Malaga, dans le sud de l'Espagne, le 5 novembre 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

À Malaga, symbole du surtourisme en Espagne, consignes à bagages, boîtes à clés et boutiques de souvenirs prolifèrent : dans le centre, les habitants dénoncent les locations touristiques et la flambée des loyers, un combat emblématique de la crise du logement secouant le pays avant les législatives.

"Nous luttons pour que ce quartier reste habité" : dans le coeur historique de la ville andalouse, Carlos Carrera López alerte sur "l'exode massif" des résidents face à une pression touristique "très importante" qui menace, selon lui, l'équilibre même des rues où il a toujours vécu.

"C'est son existence en tant que quartier qui est en jeu, parce que les habitants sont en train d'en être expulsés", insiste ce médecin de profession de 53 ans, président de l'Association des riverains du Vieux Centre de Malaga : "Comment se fait-il que nous ne puissions plus vivre dans notre propre ville ?"

Dans certaines rues, près d'un logement sur deux est désormais destiné à la location touristique, selon l'Institut national de la statistique (INE).

La situation nourrit la colère locale et a contribué, comme dans d'autres villes du pays, aux récentes mobilisations pour l'accès au logement et à la grève générale organisée mercredi en Espagne pour la première fois depuis 14 ans.

Jeudi, à un peu plus de deux semaines des législatives anticipées du 29 novembre convoquées dans ce contexte de crise du logement, le gouvernement de Pedro Sánchez va tenter de faire adopter des décrets pour améliorer la protection des locataires - que la droite a déjà promis d'abroger si elle arrive au pouvoir.

"Insoutenable"

Avec 1,83 million de voyageurs hôteliers pour quelque 600.000 habitants, Malaga a battu en 2025 un nouveau record. La ville comptait aussi l'an dernier plus de 8.000 logements touristiques, soit 40 % de plus qu'en 2020, ce qui plaçait la principale ville de la "Costa del Sol" au deuxième rang espagnol derrière Madrid et devant Barcelone.

Ce phénomène ne concerne qu'une part limitée du parc immobilier mais exerce une forte pression sur les loyers, qui ont plus que doublé en dix ans pour atteindre environ 835 euros par mois pour un 50 m², selon le portail spécialisé Idealista, avec un salaire mensuel brut moyen espagnol de 2.460 euros.

"C'est insoutenable !", fulmine Francisco López, qui tient à 52 ans une banque alimentaire, regrettant de voir disparaître peu à peu la vie de quartier pour laisser place à un va-et-vient de "femmes de ménage chargées de sacs de draps", employées à nettoyer les logements touristiques.

"Ces huit ou dix dernières années ont été horribles. Cela a été un véritable cancer !", enchaîne cet homme, délogé il y a deux mois de l'appartement qu'il louait depuis 16 ans et qui soupçonne le propriétaire de vouloir en faire un logement touristique.

Monica Reino, 56 ans, une habitante de Malaga, dans le sud de l'Espagne, pose sur la place de la Merced, le 4 novembre 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

À quelques rues de là, Monica Reino habite depuis sept ans avec sa famille juste à côté de l'emblématique place de la Merced, où se trouve la maison natale de Pablo Picasso.

"Chaque année, c'est pire...", déplore cette mère de 56 ans en évoquant les touristes toujours plus nombreux. Sur les 20 appartements de sa résidence, dix sont consacrés à la location touristique, assure-t-elle.

"Trouver un équilibre"

Malgré ces critiques, les habitants reconnaissent que Malaga s'est profondément transformée depuis l'arrivée à la mairie, en 2000, de Francisco de la Torre (droite). Les quartiers insalubres du centre-ville ont laissé place à des zones rénovées, où se côtoient désormais le centre Pompidou, ouvert en 2015, et un front de mer piéton donnant sur la Méditerranée.

"Nous sommes passés du statut d'importante ville de province à celui de grande métropole", s'enthousiasme auprès de l'AFP Carmen Casero Navarro, adjointe à l'urbanisme.

Des touristes visitent la forteresse de l'Alcazaba et le théâtre romain à Malaga, dans le sud de l'Espagne, le 5 novembre 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

Devant l'hôtel de ville, la responsable reconnaît des "tensions" liées à la multiplication des logements touristiques, tout en soulignant les "nombreuses opportunités économiques" générées par ce secteur qui emploie quelque 50.000 personnes localement.

Selon des données transmises à l'AFP par AirDNA, cabinet spécialisé dans l'analyse du marché des locations touristiques de courte durée, les logements proposés à Malaga sur les plateformes Airbnb, Booking.com et Vrbo ont rapporté à leurs propriétaires en moyenne 35.000 euros de recettes brutes sur les douze derniers mois, pour un prix moyen de 142 euros par nuit.

La municipalité, qui travaille à la création de 5.000 logements sociaux, a approuvé en juillet une réforme du plan d'urbanisme suspendant, pour une durée de trois ans, l'octroi de nouvelles licences pour les logements touristiques. "Pour trouver un équilibre", insiste Carmen Casero Navarro.