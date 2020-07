Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A Londres, Pompeo appelle à bâtir une coalition anti-chinoise Reuters • 21/07/2020 à 18:10









LONDRES, 21 juillet (Reuters) - En visite à Londres, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a appelé de ses voeux mardi la création d'une coalition mondiale pour contrer "la menace" représentée selon lui par la Chine. Le chef de la diplomatie américaine a dénoncé la Chine comme un pays agressif, citant les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale, les différends avec l'Inde, ou l'épidémie liée au coronavirus que Mike Pompeo a accusé la Chine d'avoir exploitée de manière "honteuse". "Nous espérons pouvoir bâtir une coalition qui comprend cette menace et s'emploiera collectivement à convaincre le Parti communiste chinois qu'il n'est pas dans son intérêt d'avoir ce genre de comportement", a déclaré Mike Pompeo devant la presse, au côté du ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab. "Nous voulons que chaque pays épris de liberté et de démocratie (...) comprenne la menace que représente pour lui le Parti communiste chinois." La Chine accuse les pays occidentaux, et en particulier les Etats-Unis, d'hystérie anti-chinoise et de comportement colonialiste. (Guy Faulconbridge et Paul Sandle; version française Jean-Stéphane Brosse)

