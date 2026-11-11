A la COP31, le chef de l'ONU plaide pour l'extinction des énergies fossiles, "comme les dinosaures"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres lors de la COP31 à Antalya, en Turquie, le 11 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

Le chef de l'ONU a appelé mercredi à la COP31 en Turquie à la disparition des énergies fossiles, "comme les dinosaures", et à dénoncer les lobbys les protégeant, lors d'une session du sommet climatique consacrée aux chefs d'Etats et de gouvernement, mais où nombre d'entre eux manquaient à l'appel.

"La vérité, brutale, est que la crise du climat nous dépasse", a reconnu António Guterres, qui s'exprimait pour la dernière fois à une COP, avant de s'attaquer à la principale cause du changement climatique.

"Comme les dinosaures, les énergies fossiles doivent disparaître", a-t-il exhorté. Mais "cela ne se fera pas tout seul", notamment à cause de leur lobby, dont "la stratégie est simple : tordre la science, retarder les décisions, retarder l'action, retarder la responsabilisation".

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors de la COP31 à Antalya, le 11 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Ozan KOSE )

La conférence annuelle sur le climat s'est ouverte à Antalya avec une annonce surprenante du président turc Recep Tayyip Erdogan : la découverte de nouveaux gisements pétroliers, là où la sortie des énergies fossiles est un enjeu crucial des COP.

"Source d'inquiétude"

"La découverte de nouvelles ressources en combustibles fossiles n'est pas une raison de se réjouir, mais plutôt une source d'inquiétude", a lancé mercredi à la tribune la présidente des Îles Marshall, Hilda Heine, sans citer la Turquie, à l'occasion de ce segment des chefs d'Etats et de gouvernements qui s'étale sur deux jours.

Près de 200 pays s'étaient pourtant engagés lors de la COP28 de Dubaï en 2023 à amorcer leur transition hors des énergies fossiles. Mais le sujet stagne depuis, toute mention du pétrole, du charbon ou du gaz fossile se heurtant à l'opposition de pays producteurs.

D'autres voient le pétrole comme un instrument de justice: la transition "doit être équitable et doit laisser la possibilité à des pays comme le mien de se développer", a ainsi dit le président somalien Hassan Sheikh Mohamud.

Un message relayé par le ministre saoudien de l'Energie, Abdulaziz bin Salman, dont le pays dépend encore très largement de l'or noir: "les mesures visant à protéger le climat ne devraient pas constituer des obstacles pour les pays ni entraver leur développement économique", a-t-il dit.

Photo de famille des chefs d'État et de gouvernement participant à la COP31 à Antalya, le 11 novembre 2026 en Turquie ( AFP / OZAN KOSE )

A l'heure où le Brésil met en avant une "feuille de route" destinée à encourager les pays à sortir des énergies fossiles, l'hôte turc tente de pousser un objectif plus consensuel visant à porter la part de l'électricité dans la demande finale d'énergie à 35% d'ici 2035.

La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen s'est exprimée en faveur de cet objectif.

"L'électrification doit être clairement associée à une transition visant à abandonner les combustibles fossiles, sinon, elle sert de prétexte à l'industrie des combustibles fossiles pour continuer à fonctionner comme avant", a toutefois critiqué Chiara Martinelli, directrice Europe du Climate Action Network.

Profondes divergences

Dans un contexte de chaos au Moyen-Orient, le président brésilien Lula a dénoncé le fait que le changement climatique ait "disparu des discours et documents" des dirigeants mondiaux, notamment au profit des "armes" et des "taxes douanières" dans des enceintes comme le G7 et le G20.

le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de la COP31 à Antalya, le 11 novembre 2026 en Turquie ( AFP / OZAN KOSE )

Deux semaines après sa réélection surprise, et chaleureusement accueilli à la COP31, Lula a aussi appelé les pays riches à "respecter leurs engagements" financiers envers les pays vulnérables.

Un appel également formulé par le vice-président chinois Han Zheng, jugeant que "la lutte contre le changement climatique est une cause commune à toute l'humanité".

A l'instar de l'archipel des Palaos, particulièrement menacé par la montée des eaux, et dont le président, Surangel Samuel Whipps, a lancé mercredi : "nous sommes en guerre contre une crise que nous n'avons pas provoquée".

"Il existe de profondes divergences" entre pays sur des sujets tels que la finance climatique, l'abandon des énergies fossiles, et l'aide aux communautés vulnérables, a indiqué Alden Meyer, du groupe de réflexion E3G.

Le segment de la COP31 consacré aux dirigeants est marqué par une participation faible, un peu moins de 70 chef d'Etat et de gouvernement devant prendre la parole sur deux jours, pour l'essentiel avec une faible envergure internationale.

"Les attentes ne sont pas nécessairement élevées" à cette COP31, a tenté de justifier à Bruxelles le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra mardi, en l'absence des dirigeants français, allemand et italien.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors de la COP31 à Antalya, le 11 novembre 2026 en Turquie ( AFP / OZAN KOSE )

Également absent : le président Donald Trump, qui n'a pas envoyé de délégation à la COP depuis sa réélection, malgré le fait que les Etats-Unis, avec la Chine, sont les deux plus gros émetteurs de gaz réchauffant la planète.