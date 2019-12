[À l'origine] Premier "vrai" ministre des Finances au Moyen-Âge, Jacques Cœur réussit à redresser le budget de l'État

Jacques Cœur s'est trouvé face au même dilemme que les ministres des Finances contemporains : caisses vides, croissance en berne... et gros besoins de dépenses ! Ce grand argentier du royaume de France a réussi à redresser les finances publiques en pleine guerre de 100 ans. Son habilité à développer le commerce, sa maîtrise des questions financières ont permis au roi Charles VII de reconquérir les territoires du royaume passés aux mains des Anglais.

Le vote du budget de l'État fait toujours l'objet de négociations, de crispations et de jeux de manches pour tenter de faire avec des finances publiques déficitaires. Ce creusement du déficit public n'est pas un phénomène nouveau. Mais à la fin du Moyen-Âge, un personnage peu connu et haut en couleur, a réussi à redresser le budget du royaume. Par son esprit d'entreprise et sa fine connaissance de la finance, Jacques Cœur (1395/1400 - 1456) a permis au roi Charles VII de trouver les fonds nécessaires pour réunifier la France, alors en pleine Guerre de 100 ans.

Ce petit bourgeois du Berry va connaître une ascension rapide auprès du roi de France, qui le nomme successivement maître des monnaies de Paris en 1436, puis argentier du royaume deux ans plus tard. Homme d'affaires ambitieux, c'est par sa fonction de grand argentier qui va asseoir sa puissance et rétablir la fortune du royaume. Le rôle de l'argentier consiste en effet à fournir au roi les biens dont il a besoin pour faire tourner sa maison. Jacques Cœur étend largement ce rôle en faisant de l'Argenterie un véritable établissement commercial ouvert à la noblesse.

Plusieurs réformes

Son succès est tel que le roi le fait entrer à son conseil en 1442. Jacques Cœur va pouvoir entreprendre plusieurs réformes, en supprimant les péages intérieurs pour favoriser le commerce, en créant de nouvelles monnaies, ou encore en rétablissant des impôts (la taille, le fouage, la gabelle) pour renflouer les finances publiques. Aventurier, Jacques Cœur développe également le commerce en Méditerranée, inondant le royaume de marchandises luxueuses.

En redressant l'économie et les finances, Jacques Cœur donne à Charles VII les moyens de combattre les Anglais et de mettre fin à la guerre de 100 ans. Il en profite également pour bâtir son propre empire de négoce, fort d'une douzaine de navires traversant la mer Méditerranée en tous sens, souvent en mêlant finances privées et finances publiques. Cet empire finit par faire de l'ombre à la noblesse française (dont beaucoup sont ses débiteurs) et au roi, et précipite sa chute. Après un procès, il est accusé du crime de lèse-majesté et d'avoir détourné de l'argent public.

Arnaud Dumas, @ADumas5