À l'issue d'une enquête, Singapour a interdit à Alice Huang de revenir sur son territoire

Alice Huang, l'espionne chinoise présumée au cœur du scandale qui a entraîné la chute du directeur général de Nvidia NVDA.O , a quitté Singapour en février et s'est vu interdire de revenir dans le pays à l'issue d'une enquête sur d'éventuelles infractions, a déclaré jeudi le ministère de l'Intérieur singapourien.

Le géant américain des puces électroniques a annoncé jeudi que Jensen Huang, son cofondateur et directeur général, démissionnait, à la suite d’informations selon lesquelles cet homme de 63 ans aurait eu deux relations extraconjugales, dont une avec Alice Huang, que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin.

Le ministère a indiqué qu’Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, un client de Nvidia, avait fait l’objet d’une enquête pour des infractions présumées, notamment l’achat de serveurs qui avaient été exportés via Singapour vers la Malaisie sans passer par le marché singapourien.

Elle a fait l’objet d’une enquête « pour implication présumée dans des infractions potentielles à Singapour, compte tenu de sa fonction de directrice générale, de présidente et de l’une des principales responsables de Megaspeed à l’époque », a précisé le ministère dans un communiqué. Il a ajouté que l’enquête ne portait pas sur l’espionnage.

Le ministère a indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir qu’Alice Huang avait commis des infractions, mais a précisé qu’elle avait fourni à la police «des informations qu’elle savait inexactes» au cours de l’enquête et qu’elle avait minimisé son rôle au sein de Megaspeed, une entreprise spécialisée dans le cloud computing.

Elle a reçu un avertissement sévère et s’est vu interdire de revenir dans le pays, a-t-il précisé.

Alice Huang n’a pas pu être jointe pour commenter cette affaire.

Elle réside actuellement à Pékin, ce dont les services de sécurité ont connaissance, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Le ministère a indiqué que les enquêtes concernant Megaspeed et six personnes étaient en cours.

Il a ajouté que la cité-État « ne permettrait pas à des entreprises ou à des particuliers d’abuser de l’environnement commercial de Singapour pour se livrer à des fraudes ou à des pratiques malhonnêtes », et qu’elle coopérerait avec les autorités étrangères le cas échéant.

La police singapourienne avait déclaré en octobre 2025 qu’elle enquêtait sur Megaspeed pour « des violations présumées de notre législation nationale ». Cette annonce faisait suite à la demande d’un sénateur américain invitant le ministère américain du Commerce à enquêter pour déterminer si Megaspeed avait détourné des puces Nvidia.

Megaspeed a déclaré jeudi qu’elle prenait « extrêmement au sérieux » ses obligations de conformité aux lois américaines sur le contrôle des exportations, ajoutant qu’elle avait coopéré avec les inspections américaines.