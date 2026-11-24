À l’ère de l’IA, tout va très vite.

La transformation de Jensen Huang, en l’espace de 11 jours, de persona non grata en empereur prodigue s’est produite avant que NVDA.O de Nvidia n’entame véritablement son enquête sur la myriade d’allégations portées contre lui, notamment les relations extraconjugales du dirigeant avec une femme qui serait un agent chinois . Reuters n’a pas pu confirmer l’affiliation d’Alice Huang au gouvernement chinois.

Il existe peu de cas similaires. Bob Iger, de Walt Disney, a pris sa retraite en 2020, mais est revenu à la tête de l’entreprise à peine deux ans plus tard, avant de la quitter à nouveau en début d’année. Parmi les fondateurs d’entreprises technologiques, seuls Mark Pincus de Zynga et Aneel Bhusri de Workday , qui ont tous deux passé environ deux ans loin de leur poste de directeur général, s’en approchent. Steve Jobs a passé une douzaine d’années loin d’Apple AAPL.O . Le retour fulgurant de Sam Altman, directeur général d’OpenAI, après cinq jours d’exil en 2023, constitue une exception.

Mais aucun d’entre eux n’a été entaché par un scandale aussi retentissant que la chute vertigineuse et la réhabilitation rapide de Huang, survenues à la suite d’allégations de multiples liaisons, notamment avec des subordonnées et une cadre d’un client clé.

Le conseil d’administration de Nvidia s’était encore engagé mardi à ne pas réintégrer ce dernier. Mais sous la pression des actionnaires, des investisseurs en capital-risque et du président Donald Trump, Nvidia a annoncé lundi matin que Huang reprendrait les rênes de l’entreprise.

Le cours de l’action a bondi de 32 % lundi.

La chute initiale de Huang trouvait son origine dans les révélations selon lesquelles il avait entretenu une longue liaison avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang, qui était administratrice de Megaspeed, une société de cloud computing basée à Singapour. Dans la foulée, Reuters a rapporté qu’il avait eu des liaisons avec deux collaboratrices, ce qui a conduit le conseil d’administration à perdre confiance dans le directeur général âgé de 63 ans. Il a été remplacé par la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, le temps que l’entreprise recherche un successeur permanent.

Parmi la liste restreinte de candidats, le conseil d’administration aurait, selon certaines informations, contacté René Haas, directeur général d’Arm O9Ty.F , qui, à 7 h (heure de l’Est) (12 h 00 GMT), a annoncé avoir prolongé son contrat avec M. Haas jusqu’en 2033.

Moins de deux heures plus tard, Nvidia annonçait le retour de Huang.

FERMER LES YEUX?

Nvidia étant considérée comme un maillon essentiel de l’économie de l’IA, les dirigeants du secteur ont serré les rangs autour du directeur général déchu, notamment sur les réseaux sociaux et lors d’appels urgents au conseil d’administration, selon les médias, alors que Nvidia perdait environ 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière, jetant le doute sur le secteur de l’IA qui avait stimulé les marchés mondiaux pendant quatre ans.

Margaret O'Mara, professeure à l'université de Washington spécialisée dans l'histoire de la technologie, a déclaré que la norme dans la Silicon Valley avait souvent été de « laisser cet homme indispensable mener ses projets innovants » et de fermer les yeux sur ses écarts de conduite. « On peut être un génie odieux tant qu'on obtient des résultats », a-t-elle déclaré.

Les réactions au retour de Jensen Huang ne se sont pas fait attendre.

Outre l’euphorie de Wall Street, Donald Trump a félicité le conseil d'administration pour avoir « pris la décision juste et appropriée », tout en s’attribuant le mérite de ce revirement. Elon Musk a déclaré sur X que « l’erreur avait été corrigée », et des investisseurs en capital-risque comme Brad Gerstner, d’Altimeter Capital, ont salué cette décision sur les réseaux sociaux.

Cette décision a toutefois été critiquée par des élus des deux bords politiques. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren, du Massachusetts, l’a qualifiée d’« imprudente » et a déclaré que le conseil d’administration de Nvidia devait encore des réponses au Congrès concernant le respect par l’entreprise des contrôles à l’exportation américains. Le député républicain Don Bacon, du Nebraska, a quant à lui estimé que la direction de Nvidia aurait dû ignorer la « volonté inexplicable de l’administration Trump de sauver Huang ».

Par ailleurs, Nvidia fait l’objet d’un recours intenté par des actionnaires , qui accusent l’entreprise et Huang d’avoir escroqué les actionnaires en dissimulant la relation présumée de Huang avec Alice Huang. Et Reuters a révélé en exclusivité la semaine dernière que Huang avait induit en erreur plusieurs dirigeants de l’entreprise, dont son directeur juridique, quant à la nature de sa relation avec Alice Huang.

M. Huang s’était excusé pour son comportement dans un e-mail adressé au personnel de Nvidia, déclarant: « Ma famille n’est en rien responsable de mes choix. C’est moi qui en suis responsable. »

Son retour contraste avec les principes traditionnels de responsabilité dans le monde des affaires américain, où les relations amoureuses au travail avec des subordonnés constituent un motif de révocation. Il suffit de penser au sort des directeurs généraux de Nestlé , de BP , de Norfolk Southern et de Kohl’s , qui, au cours des trois dernières années seulement, ont tous été contraints de quitter leurs fonctions en raison de relations inappropriées sur leur lieu de travail.

« Accepter la démission était la bonne décision », a déclaré Nada Kakbadse, professeure de gouvernance d’entreprise et d’éthique à la Henley Business School, en référence à Nvidia. « Une relation avec un subordonné direct, à laquelle s’ajoutent des informations selon lesquelles il aurait induit en erreur le directeur juridique, constitue un manquement au code de conduite et non une affaire privée. La réintégration est une décision peu judicieuse. »

RISQUE LIÉ AUX PERSONNES CLÉS

Pourtant, Nvidia est considérée à Washington comme essentielle au progrès de l’IA, ce qui a rendu le purgatoire de Huang, à l’image de l’IA elle-même, très bref. L’administration Trump a agi rapidement, jouant un rôle déterminant dans le retour de Huang.

Trump et le vice-président JD Vance se sont personnellement entretenus ce week-end avec le conseil d’administration de Nvidia pour faire pression sur celui-ci afin qu’il réintègre Huang, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, et le directeur du renseignement national, Jay Clayton, ont également contribué à établir que Jensen Huang ne représentait pas un risque pour la sécurité des États-Unis et n’ont trouvé aucune preuve qu’il ait commis un acte illégal ou préjudiciable à la sécurité nationale américaine, ont précisé ces sources.

Au cours de discussions menées ce week-end, des responsables de l’administration et de la Maison Blanche se sont demandé s’il pouvait y avoir une crise de sécurité nationale du fait qu’il entretenait personnellement des relations avec des entreprises de la chaîne d’approvisionnement jugées critiques, a déclaré l’une de ces sources.

Le directeur général de Nvidia, a indiqué la Maison Blanche, ignorait qu’Alice Huang avait des liens avec l’État chinois, a déclaré une source à Reuters.

Ainsi, malgré ses assurances quant à la recherche d’un nouveau dirigeant, le conseil d’administration de Nvidia est revenu sur sa décision et a annoncé sa réintégration lundi matin. « Jensen est la personne idéale pour diriger NVIDIA », a déclaré le président du conseil d’administration, Harvey Jones.

M. Huang est revenu lundi au siège de Nvidia dans la Silicon Valley sous les acclamations des employés, qui scandaient son nom. « Je suis vraiment désolé de vous avoir tous fait subir tout cela », a-t-il déclaré.