A Dublin, les dirigeants de l'UE débattent pour la première fois des dangers et bienfaits de l'IA

A Dublin, les 27 débattent pour la première fois des dangers et bienfaits de l'IA ( AFP / Martin LELIEVRE )

Les dirigeants des 27 discutent vendredi pour la première fois des défis de l'intelligence artificielle, cherchant à concilier le besoin de rester dans la course face aux Etats-Unis et à la Chine, tout en protégeant l'Europe contre les dangers de cette technologie.

Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE, réunis pour un sommet informel à Dublin, ont invité pour nourrir leurs discussions le patron du groupe français Mistral, Arthur Mensch, dont l'entreprise est l'un des rares champions européens du secteur, ainsi que le chercheur et Prix Nobel de physique, Geoffrey Hinton, l'un des pionniers de l'IA.

Au menu des dirigeants, des discussions portant sur "le bon équilibre entre réglementation et innovation, la souveraineté technologique, et comment l'Europe peut interagir avec les développements au sein de l'IA dans le monde", a expliqué le Premier ministre irlandais Micheal Martin.

L'UE tente de concilier deux impératifs : développer des initiatives pour protéger la société contre les risques posés par l'intelligence artificielle, tout en encourageant les investissements, pour en tirer les bénéfices au plan économique et éviter d'être totalement dépassée par la concurrence américaine et chinoise.

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola a cependant critiqué la tendance au défaitisme qui prévaut en Europe, où beaucoup estiment que le continent aurait accumulé un retard technologique irrattrapable sur les États-Unis ou la Chine.

"Je déteste l'idée que l'UE aurait perdu la course à l'IA. Nous devons avoir confiance en nous", a-t-elle souligné à la presse, assurant que le continent pouvait s'appuyer sur des spécialistes de renommée mondiale, et un grand "écosystème" d'entreprises et de chercheurs.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, dans le Nevada, le 6 janvier 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Ce sommet informel - lors duquel aucune décision majeure n'est attendue -, se déroule en plein scandale dans le secteur de l'IA, lié aux relations extraconjugales de l'ex-patron de Nvidia, Jensen Huang, contraint jeudi de quitter les commandes du géant mondial des processeurs.

Si les marchés boursiers ont été secoués par son départ, tant aux États-Unis que dans d'autres pays très exposés aux valeurs technologiques, l'affaire ne figure pas au programme des dirigeants européens.

Ce qui n'empêchera pas ces derniers "de mettre le sujet sur le tapis", notamment en raison des implications de ce scandale pour la cybersécurité, a indiqué un responsable européen à l'AFP.

"risques profonds"

Arthur Mensch a quant à lui évoqué avec les dirigeants des Vingt-Sept l'immense potentiel de l'IA pour une économie européenne en manque de croissance, et livré ses pistes pour aider le secteur à décoller en Europe.

Mistral, qui produit les modèles d'IA les plus avancés du continent, ne s'était pas associé aux appels à ralentir le développement du secteur ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Mistral, qui produit les modèles d'IA les plus avancés du continent, ne s'était pas associé aux appels à ralentir le développement du secteur lancés cette année par les dirigeants des géants américains OpenAI, Sam Altman, et Anthropic, Dario Amodei.

Le groupe français a au contraire appelé l'Europe à mettre les bouchées doubles, disant voir dans ces appels une tactique des Américains pour conforter leur avance technologique.

Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique 2024 surnommé le "parrain de l'IA", s'entretient avec des journalistes au Capitole, à Washington, le 16 septembre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROBERTO SCHMIDT )

Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique 2024 pour ses travaux menés dès les années 1980 sur les réseaux de neurones artificiels, qui ont ouvert la voie au développement de l'IA, devrait quant à lui alerter sur les risques de l'IA en matière de cybersécurité, et le besoin de préserver l'emploi et les droits humains.

Le scientifique avait fait les gros titres en quittant Google en 2023, avertissant des "risques profonds pour la société et l'humanité".

A ce sujet, l'Estonie et la Finlande ont plaidé pour que l'UE mette en place un dispositif commun pour "répondre aux graves incidents" impliquant l'IA, tout en prônant ses bienfaits.

"Il faut investir dans les nouvelles technologies, et nous savons bien qu'on ne doit pas reculer devant elles", a déclaré le Premier ministre estonien Kristen Michal, dans un entretien accordé à l'AFP en amont du sommet.