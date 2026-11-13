A Dublin, les 27 débattent pour la première fois des dangers et bienfaits de l'IA

A Dublin, les 27 débattent pour la première fois des dangers et bienfaits de l'IA ( AFP / Martin LELIEVRE )

Les dirigeants des 27 vont débattre pour la première fois des risques et des promesses de l'intelligence artificielle, lors d'un sommet vendredi à Dublin, alors que l'Europe tente de rester dans la course face aux Etats-Unis et à la Chine.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont invité pour nourrir leurs discussions le patron du groupe français Mistral, Arthur Mensch, dont l'entreprise est l'un des rares champions européens du secteur, et le chercheur et Prix Nobel de physique, Geoffrey Hinton, l'un des pionniers de l'IA.

L'UE tente de concilier deux impératifs : développer des initiatives pour protéger la société contre les risques posés par l'intelligence artificielle, tout en encourageant les investissements, pour en tirer les bénéfices au plan économique et éviter d'être totalement dépassée par la concurrence américaine et chinoise.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, dans le Nevada, le 6 janvier 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Ce sommet informel - lors duquel aucune décision majeure n'est attendue - intervient alors que l'industrie de l'IA est déboussolée par les révélations sur les relations extraconjugales du patron de Nvidia, Jensen Huang, contraint jeudi de quitter les commandes du géant mondial des processeurs à cause de ce scandale.

Si les marchés boursiers aux Etats-Unis et dans d'autres pays très exposés aux valeurs technologiques ont été secoués par son départ, l'affaire ne figure pas au programme des dirigeants européens.

Ce qui n'empêche pas ces derniers "de mettre le sujet sur le tapis", notamment en raison des implications de ce scandale pour la cybersécurité, a indiqué un responsable européen à l'AFP.

"Limiter les dangers"

Arthur Mensch devrait quant à lui rappeler aux chefs d'Etat et de gouvernement l'immense potentiel de l'IA pour une économie européenne en manque de croissance, et livrer ses pistes pour aider le secteur à décoller en Europe.

Mistral, qui produit les modèles d'IA les plus avancés du continent, ne s'était pas associé aux appels à ralentir le développement du secteur ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Mistral, qui produit les modèles d'IA les plus avancés du continent, ne s'était pas associé aux appels à ralentir le développement du secteur lancés cette année par les dirigeants des géants américains OpenAI, Sam Altman, et Anthropic, Dario Amodei, appelant au contraire l'Europe à mettre les bouchées doubles. Il avait dit voir dans ces appels une tentative des Américains pour préserver leur avance technologique.

Pour James Green, chercheur au Centre for European Reform, groupe de réflexion basé au Royaume-Uni, l'UE a un besoin vital d'une stratégie pour répondre aux grands défis de l'IA.

"Les Etats, les entreprises et les citoyens subissent de plus en plus les conséquences des modèles d'IA les plus avancés, et dans le même temps l'Europe est loin derrière les Etats-Unis et la Chine dans leur développement".

Selon lui, l'UE devrait "promouvoir un déploiement responsable de l'IA pour en tirer les bénéfices économiques, tout en s'attelant à la réguler et à nouer des partenariats internationaux pour en limiter les dangers".

Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique 2024 surnommé le "parrain de l'IA", s'entretient avec des journalistes au Capitole, à Washington, le 16 septembre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROBERTO SCHMIDT )

Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique 2024 pour ses travaux menés dès les années 1980 sur les réseaux de neurones artificiels, qui ont ouvert la voie au développement de l'IA, devrait quant à lui alerter sur les risques de l'IA en matière de cybersécurité, et le besoin de préserver l'emploi et les droits humains.

Le scientifique avait fait les gros titres en quittant Google en 2023, avertissant des "risques profonds pour la société et l'humanité".

De leur côté, l'Estonie et la Finlande, ont plaidé pour que l'UE mette en place un dispositif commun pour "répondre aux graves incidents" impliquant l'IA, tout en prônant ses bienfaits.

"Il faut investir dans les nouvelles technologies, et nous savons bien qu'on ne doit pas reculer devant elles", a déclaré le premier ministre estonien Kristen Michal, dans un entretien à l'AFP mercredi.