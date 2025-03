A couvert, comme on dit dans l’infanterie…

La confusion des esprits est à son comble. Les investisseurs espèrent un traité de paix entre la Russie et l’Ukraine.

La confusion des esprits est à son comble. Les investisseurs espèrent un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine. Celui-ci semble à portée de main, mais la trêve n'arrive toujours pas. Les observateurs sur place rapportent même que la situation ne fait qu'empirer depuis quelques jours, y compris pour les civiles. Dans un autre registre, la planète financière retient son souffle sur la mise en place de nouveaux droits de douanes américains attendus pour le 2 avril, car personne n'est capable de savoir ce qui va sortir de la tête de Donald Trump ou de son équipe de conseillers, notamment Stephen Miran placé à la tête du Council of Economic Advisors. Cet ex-gestionnaire de fonds figure parmi les plus fervents partisans de la solution forte pour redonner tout son lustre à l'économie américaine. Face au désordre que pourrait causer une hausse généralisée des fameux « tarifs », la plupart des investisseurs vendent à tour de bras. D'autres plus audacieux, persuadés que Trump est en train de bluffer, sont prêts à se positionner à la hausse. D'où une grande instabilité, avec une succession de séances de forte baisse, suivies de rebonds spectaculaires à Wall Street.

Pour compléter le tableau, plus personne n'ose avancer le moindre pronostic sur l'évolution des taux d'intérêt. D'un côté, face à la multiplication des signes de ralentissement de la croissance américaine, on serait tenté de pronostiquer un recul rapide des taux d'intérêt. De l'autre, la tension est à son comble sur le marché obligataire en raison des craintes suscitées par un relèvement généralisé des droits de douanes susceptible de relancer l'inflation. Résultat : les taux américains à 10 ans restent perchés à 4,39%, alors que si l'on s'en tenait aux données économiques, ils devraient en toute logique diminuer. Même chose en Europe, où la faiblesse de la croissance et le recul graduel de l'inflation, devraient pousser le rendement des emprunts d'État à la baisse, mais les marchés redoutent que la hausse des dépenses d'armement conduise à de nouveaux dérapages des comptes publics. Même l'Allemagne, pourtant réputée peu laxiste en la matière, a décidé de supprimer la règle du « frein à la dette » inscrite dans la constitution. Conséquence : les rendements des emprunts d'État allemands et français refusent, eux aussi, de plier.

Parler de « confusion des esprits » n'est, dans ce contexte, pas excessif. Comment gérer une telle situation ? Comment le malheureux investisseur que nous sommes, confronté à des injonctions totalement contradictoires, doit-il réagir ? Réponse, revenons à la sagesse populaire : « dans le doute abstient toi », nous enseigne le dicton. Même si cette stratégie manque cruellement de panache, il nous semble qu'elle est aujourd'hui la seule attitude raisonnable à mettre en place. Cette semaine, nous avons donc décidé de rester sur la ligne de conduite prudente énoncée dans le titre de notre dernière chronique hebdomadaire consistant à recommander de « conserver un niveau de liquidités conséquent ». Il aurait sans doute été plus audacieux de partir à la recherche d'opportunités, mais celles-ci ne nous ont pas vraiment sauté aux yeux ! Cette ligne de conduite nous a jusqu'à présent bien réussi puisque nos portefeuilles PEA résistent bien à la baisse récente des valeurs européennes. Au cours de ces deux dernières semaines, notre bonne résistance a toutefois plus reposé sur notre stratégie défensive ayant consisté à fortement renforcer la part des liquidités (entre un tiers et la moitié des portefeuilles), que sur nos choix de valeurs. En effet, en dépit du soin tout à fait particulier que nous avons porté à la sélection des actions et des ETF composant l'actif de nos sélections, peu de titres ont été épargnés par la baisse.

Dans le Défensif, c'est le cas des valeurs allemandes Beiersdorf ou Henkel, ainsi que du français Hermès International ayant cédé près de 10% en un mois. Même chose dans l'Offensif, avec Publicis, Capgemini, Schneider Electric, L'Oréal ou Kering acheté à titre spéculatif. Déception également dans la sélection Monde sur le tracker Amundi PEA MSCI China. Si nous n'avions pas pris la précaution d'amortir le choc en nous constituant un solide matelas de liquidités, nos performances en auraient fortement souffert. Comme le montrent les graphiques ci-contre, sur un an glissant, trois portefeuilles font mieux que le CAC 40 qui perd 2,62%. Par ordre de performance, notre sélection d'ETF Monde arrive en tête avec une belle progression de 12,58% sur les douze derniers mois, suivie de la sélection de fonds ISR/PEA socialement responsables (+1,52%) et du portefeuille Défensif (+1,24%). L'Offensif ayant pâti en début d'année d'une sur-représentation de valeurs technologiques, puis ayant subi de plein fouet le récent retournement des marchés, reste en revanche très en retrait avec une baisse de 4,17% sur la même période.

Par ordre de performance, notre sélection d’ETF Monde arrive en tête avec une belle progression de 12,58% sur les douze derniers mois.

Quelle stratégie pour aborder le deuxième trimestre de l'année ? Aujourd'hui, avec des portefeuilles largement sous-investis, notre principal risque n'est pas de nous protéger contre la baisse, mais de rater un rebond des marchés toujours possible après la purge que nous avons connue. Il n'est en effet pas impossible que nous assistions à un vif redressement de la cote, en cas d'accalmie subite dans la bataille des droits de douanes déclenchée par les Etats-Unis ou en cas de bonnes nouvelles sur l'espoir de parvenir à une paix durable en Ukraine. Le signal pourrait venir de Wall Street, après la baisse de plus de 10% intervenue sur l'indice large S&P 500 par rapport aux plus hauts niveaux atteint en décembre dernier. Avec un multiple de valorisation moyen revenu à 22,8 fois les attentes bénéficiaires à 12 mois, certains analystes commencent à avancer l'idée que l'essentiel de la baisse est peut-être derrière nous. Les valeurs européennes pourraient profiter de cette embellie pour rebondir elles-aussi et rapidement retrouver - voire dépasser - leurs plus hauts niveaux. Ce scénario est envisageable, mais dans le contexte actuel, nous préférons rester prudents. Les positions que nous avons prises sur les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'industrie, défense et des produits de consommation courante ont été fortement réduites, mais elles peuvent être renforcées en cas de retour à meilleure fortune. Toutes nos valeurs appartiennent en effet à des activités susceptibles de repartir de l'avant en cas de bonnes nouvelles sur les dossiers du moment. Nous restons donc en alerte car la situation pourrait vite se retourner. Pour l'heure, c'est-à-dire dans les proches jours à venir, la consigne est « à couvert ». Dans le langage militaire, il s'agit d'utiliser toute structure naturelle ou artificielle afin de se protéger du feu de l'ennemi.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine