80% des CGP n'ont pas eu recours au chômage partiel pendant la crise sanitaire

(AOF) - En avril 2020, la CNCGP a lancé un sondage auprès des dirigeants de près de 1700 cabinets adhérents, afin de connaître l'incidence sociale et financière de la crise sur la profession. La première grande tendance qui se dégage, c'est que plus de 80% des CGP n'ont pas eu recours au chômage partiel. Ces chiffres, additionnés au fait que la plupart des cabinets n'ont pas eu recours aux Prêts Garantis par l'Etat (PGE) et n'ont pas demandé de report des loyers commerciaux (80% d'entre eux), soulignent que la profession résiste face à la crise sanitaire et économique.

En effet, les deux tiers des cabinets anticipent une progression de leur chiffre d'affaires (36 %) ou une stabilité (baisse de 0 à 10 % pour 32 % des cabinets).

Après le krach boursier de mars 2020, la forte remontée des marchés actions a permis une nette baisse de l'inquiétude des clients des CGP concernant les marchés financiers (76% de clients inquiets en avril 2020 contre 53% en janvier 2021). Cette tendance laisse espérer un avenir prometteur, sachant que 61% des clients se disent peu ou pas inquiets pour l'avenir.

La deuxième grande tendance de ce sondage met en lumière l'importance de la montée en puissance des outils numériques ainsi qu'un grand sens de l'adaptation de la profession, dans un climat sanitaire compliqué. 73% des adhérents de la CNCGP sont convaincus que le mode de communication digitale post-COVID va perdurer.

Dans plus d'un tiers des cabinets, les clients adhèrent, pour 75 % d'entre eux, à la signature électronique que ce soit pour des actes de gestion ou des actes réglementaires.

Par ailleurs, notons une évolution significative du nombre de cabinets qui se servent des réseaux sociaux pour communiquer dont, par ordre d'importance, LinkedIn (39%), Facebook (25%) ou Twitter (10%). 74% des cabinets ont un site internet et 66% ont recours à la vidéo pour présenter leurs produits.