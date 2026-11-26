74Software annonce un projet de mesures de réorganisation chez SBS, qui pourraient concerner environ 350 postes dans le monde, sous réserve des procédures d'information et de consultation des représentants du personnel. En cas de mise en oeuvre complète, les économies nettes annuelles attendues atteindraient 25 à 30 MEUR avant impôt.

Les coûts non récurrents de mise en oeuvre sont estimés à environ 35 MEUR avant impôt et seront provisionnés en 2026. Les décaissements correspondants devraient intervenir principalement en 2027. Les économies devraient monter progressivement en puissance au cours de l'année 2027, pour atteindre leur rythme annuel cible au second semestre.

Les mesures envisagées portent principalement sur la concentration des investissements en recherche et développement sur les plateformes logicielles stratégiques, l'optimisation des activités de déploiement et de support, ainsi que la simplification des structures organisationnelles et managériales. Le projet concerne exclusivement SBS et n'aura aucune incidence sur les activités d'Axway. Il s'inscrit dans les ambitions du groupe à horizon 2028.

Les représentants du personnel ont été informés. Le périmètre définitif, les modalités de mise en oeuvre et le calendrier restent soumis aux procédures d'information-consultation applicables et aux dispositions légales des pays concernés. SBS étudiera des mesures d'accompagnement, notamment les possibilités de mobilité interne et de départs volontaires. Les mesures ne devraient pas avoir d'incidence sur le chiffre d'affaires ni sur la marge opérationnelle d'activité en 2026, et leur impact sur les flux de trésorerie devrait rester limité.