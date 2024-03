65% des Français ont réservé leurs séjours en ligne en 2023 (Cabinet Raffour Interactif)

(AOF) - Les réservations en ligne ont battu un record en 2023, avec 65% des Français de 15 ans et + ayant effectué leurs réservations via ce canal. C’est ce qui ressort du "Bilan 2023 du tourisme de loisir des Français de 15 ans et +" réalisé par le Cabinet Raffour Interactif pour le groupe Opodo. Selon Guy Raffour, auteur du baromètre, ce taux de réservation en ligne bat le précédent record de 60% et s’explique notamment par la recherche du meilleur rapport qualité/prix.

Il s'explique également par l'amplification des offres online, celles des acteurs traditionnels de prestations en direct (hébergeurs, transporteurs, activités, T.O.…) ou intermédiés (agences de voyages), celles natives des pure-players (agences, plates-formes de tous types), celles des acteurs associatifs et institutionnels.

Ce succès des réservations en ligne reflète également une évolution des comportements touristiques, selon le cabinet Raffour: le touriste "souhaite davantage de flexibilité et d'autonomie organisationnelle", et demande "de plus en plus de personnalisation dans le contenu de ses séjours et des expériences via des activités".