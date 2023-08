6 nouveaux pays rejoignent les BRICS

(AOF) - L’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Ethiopie, l’Iran rejoindront les BRICS (Brésil, Russie, Indice, Chine et Afrique du Sud) a annoncé le président sud-africain, Cyril Ramaphosa à l'issue du sommet des BRICS. Leur adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Selon Reuters citant des dirigeants sud-africains, plus de quarante pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS et 22 pays ont formellement candidaté.