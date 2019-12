58,3 millions d'euros d'amendes pour le cartel des compotes

Les entreprises sanctionnées représentaient, tout au long de la période infractionnelle, la quasi-totalité du marché des compotes vendues sous marque de distributeur (90%) et en restauration hors foyer (100%).

Materne a été condamné a payé 13,585 millions d'euros, Andros : 14,106 millions, Conserves France : 1,967 million, Délis/Vergers de Châteaubourg (Lactalis) : 9,466 millions, Charles Faraud/Charles&Alice : 16,358 millions et Valade : 2,801 millions.

(AOF) - L'Autorité de la concurrence a sanctionné les principaux fabricants de compotes à hauteur de 58,3 millions d'euros pour entente sur les prix et répartition de marché. L'Autorité a justifié cette somme par l'ampleur du cartel "d'envergue nationale". L'entente, qui a duré d'octobre 2010 à janvier 2014, concernait les produits vendus à la grande distribution sous marque de distributeur, les produits vendus aux distributeurs de la restauration.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.