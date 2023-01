42 500 défaillances d'entreprises enregistrées en 2022, 143 500 emplois menacés (Altarès)

(AOF) - « La France enregistre la plus forte hausse des défaillances jamais connue avec 49,9 % d’ouvertures en plus sur un an » : c’est ce qu’annonce l’Institut Altarès, spécialiste de l’information sur les entreprises, qui signale aujourd’hui « 42 500 défaillances en 2022 dont 12 256 au 4e trimestre », soit une hausse de près de 50 % sur l’année par rapport à 2021. Le bilan indique que cela représente 10 000 défauts de moins qu'en 2019 (-18, 5 %) mais que « l'écart se réduit en fin d'année » (-9,3 %).

La situation est particulièrement préoccupante pour les PME de 10 à 99 salariés, avec 3 214 défaillances en 2022 contre 1 804 en 2021, soit un bond de 78 % sur un an. Le 4e trimestre concentre le tiers de ces défauts (1 037) soit une augmentation de 93 % par rapport à la même période de 2021 (538), et la plus forte dégradation enregistrée depuis 2014 (1163).

Le nombre d'emplois menacés par ces défaillances bondit : tombé en 2021 sous le seuil des 100 000, il augmente très nettement et atteint 143 500, soit près de 50 000 de plus sur un an, mais encore 40 000 de moins qu'en 2019.

Altarès estime que 59 000 défaillances ont été " épargnées " depuis 2020 grâce notamment aux dispositifs d'aides publiques déployés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire puis de la guerre en Ukraine. Un certain nombre de PME et TPE souffriraient cependant d'un manque de fonds propres " handicapant pour investir et se financer ", un indicateur qui est " un signal prépondérant du risque de défaillance ".