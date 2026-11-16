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40 satellites perdus : échec du lancement d'une fusée Vulcan, revers pour la constellation Amazon Leo
information fournie par Boursorama avec Media Services 16/11/2026 à 09:19

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Amazon cherche à mettre en place un service de communication par satellites concurrent du Starlink d'Elon Musk.

Le lancement d'une fusée Vulcan au-dessus de Titusville, aux États-Unis, le 12 février 2026. (illustration) ( AFP / JIM WATSON )

Le lancement d'une fusée Vulcan au-dessus de Titusville, aux États-Unis, le 12 février 2026. (illustration) ( AFP / JIM WATSON )

Le géant de la vente en ligne Amazon a perdu 40 satellites de sa constellation internet dans l'échec dimanche 15 novembre du lancement d'une fusée Vulcan à l'occasion du premier vol de plusieurs dizaines achetés au groupe United Launch Alliance (ULA).

La fusée, qui avait décollé à 12h40 locales (17h40 GMT) de Cap Canaveral (Floride, sud-est des États-Unis), "a subi une anomalie 10 minutes après le début du vol" et n'a pas livré sa charge en orbite , a indiqué ULA, co-entreprise de Boeing et Lockheed Martin. "Aujourd'hui, nous n'avons pas été à la hauteur" de l'exigence de réussite des missions, a reconnu l'entreprise, qui ne dispose pas encore de données sur la cause.

Il s'agissait du premier vol de Vulcan en neuf mois . La composante spatiale de l'armée américaine avait suspendu son utilisation pour ses missions après la défaillance d'un propulseur d'appoint lors d'un lancement en février, la deuxième de ce type en quatre vols.

Amazon a acheté au total 38 lancements à ULA. Vulcan doit à terme mettre en orbite près de la moitié de la première génération d'Amazon Leo (ex-Kuiper), qui doit compter 3.232 satellites. Le géant de la vente en ligne fondé par Jeff Bezos en a lancé environ 400 depuis avril 2025. Ces 40 satellites formaient le plus gros lot jamais envoyé par Amazon , qui n'avait procédé à aucun lancement depuis juillet et n'a pas encore ouvert son service commercial, promis pour 2026.

Un lancement avec Ariane fin novembre

"Tout lancement comporte un risque, en particulier pour des missions inaugurales" comme celle-ci, a réagi Amazon Leo sur X, qualifiant ULA de "partenaire de confiance" et se disant convaincu qu'elle "tirera les leçons de cette mission".

Ce revers survient deux jours après le déploiement par SpaceX, la société d'Elon Musk, de 26 grands satellites Starlink lors d'un vol test de sa mégafusée Starship, dont l'étage supérieur a été rattrapé pour la première fois samedi au Texas.

Une autre fusée lourde sur laquelle compte Amazon, New Glenn de Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, est clouée au sol depuis l'explosion d'un exemplaire lors d'un essai en mai.

La fusée européenne Ariane 6, dont Amazon est le principal client commercial, doit pour sa part lancer 36 satellites Amazon Leo "au plus tôt" le 23 novembre depuis Kourou (Guyane française), selon Arianespace.

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BOEING CO
171,550 USD NYSE 0,00%
LOCKHEED MARTIN
595,960 USD NYSE -1,36%

1 commentaire

  • 10:00

    N' en jetez plus le ciel est plein !

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