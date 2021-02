Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : veut investir 1Md$ en 20 ans pour l'environnement Cercle Finance • 16/02/2021 à 14:39









(CercleFinance.com) - 3M a annoncé aujourd'hui son intention d'investir environ 1 milliard de dollars au cours des 20 prochaines années afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, de réduire la consommation d'eau de 25% dans ses installations et de restituer une eau de meilleure qualité dans l'environnement après son utilisation. 3M prévoit ainsi de réduire ses émissions de carbone de 50% d'ici 2030 et de 80% d'ici 2040 avant la neutralité en 2050. La société prend aussi des mesures immédiates pour réduire la consommation d'eau dans les mois à venir et à plus long terme : une réduction de 10% de la consommation d'eau d'ici 2022, une réduction de 20% d'ici 2025 et 25% de réduction d'ici à 2030. 3M prévoit également d'installer une technologie de purification de l'eau de pointe d'ici la fin de 2023 dans tous ses plus grands sites consommateurs d'eau. Grâce à ses efforts, 3M prévoit de réduire sa consommation globale d'eau de 2,5 milliards de gallons (environ 9,5 milliards de litres) par an.

Valeurs associées 3M NYSE 0.00%