3M: vers une résolution finale du litige des bouchons

(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel 3M annonce qu'à la date d'enregistrement finale de l'accord de règlement relatif aux bouchons d'oreilles pour les armes de combat, plus de 99% des demandeurs participent au règlement.



Selon l'accord, il versera un montant total pouvant atteindre six milliards de dollars entre 2023 et 2029 pour résoudre le litige, somme représentant une valeur actualisée totale avant impôts de 5,3 milliards, pour laquelle il a déjà enregistré des réserves.



3M et Aearo participent activement à des activités de recouvrement d'assurance pour compenser une partie des paiements de règlement. Des processus sont en cours par le biais d'une action en justice intentée au Delaware, ainsi que d'une procédure d'arbitrage.





Valeurs associées 3M AMEX 0.00% 3M NYSE -1.07%