3M : ventes en baisse de 20% en mai

(CercleFinance.com) - Le conglomérat manufacturier américain 3M a fait état lundi d'une baisse de ses ventes de 20% au titre du mois de mai, à 2,2 milliards de dollars. Le fabricant de produits abrasifs et d'équipements de protection explique que ses ventes mensuelles ont pâti d'un effet calendaire défavorable, le mois de mai 2019 ayant compté deux jours ouvrés de plus. Si les ventes de la branche de santé du groupe basé à Saint Paul (Minnesota) ont limité leur repli à 11% le mois dernier, celles de la division de transports et d'électronique ont, elles, chuté de 30%. La filiale grand public (notes Post-it, ruban adhésif Scotch,...) a vu ses ventes baisser de 12% et celles du segment lié à la sécurité et aux industries ont reculé de 17%. En termes géographiques, c'est la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) qui a accusé le plus lourd repli (-26%), suivie de près par la zone Amérique (-21%).

