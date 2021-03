Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : va fournir ses technologies d'IA à Michigan Medecine Cercle Finance • 10/03/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - 3M annonce que le centre médical universitaire Michigan Medecine (Etats-Unis) va adopter le portefeuille complet de technologies 3M Health Information Systems 'afin de faire face au fardeau administratif croissant des cliniciens ainsi qu'à l'inefficacité et aux coûts supplémentaires générés par les systèmes non connectés'. Basée sur l'intelligence artificielle, la suite de solutions de 3M sera entièrement intégrée au dossier de santé électronique (DSE) de Michigan Medicine et sera mise en oeuvre dans les trois hôpitaux et 125 cliniques externes du système de santé, y compris le système de santé de l'Université du Michigan et la faculté de médecine, l'une des plus grandes de l'État. Le contrat comporte notamment des solutions d'assistant virtuel, de documentation des médecins assistés par ordinateur ou encore d'intelligence clinique automatisée, précise 3M.

