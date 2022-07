3M: va céder ses activités de soins de santé information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 13:02

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé son intention de se séparer de ses activités de soins de santé, ce qui va permettre aux sociétés d'être bien positionnées pour poursuivre leurs plans de croissance respectifs.



' Le New 3M restera un innovateur mondial de premier plan en science des matériaux au service de clients sur une gamme de marchés finaux industriels et grand public, et Health Care sera une société mondiale diversifiée de technologie de soins de santé axée sur les soins des plaies, l'informatique de santé, les soins bucco-dentaires et la filtration biopharmaceutique ' indique le groupe.



' Notre équipe de direction et notre conseil d'administration évaluent continuellement les options stratégiques qui favoriseront le mieux la croissance et la valeur durables à long terme. La décision de se séparer de nos activités de soins de santé se traduira par deux entreprises bien capitalisées, de classe mondiale, bien positionnées pour poursuivre leurs priorités respectives. ' a déclaré Mike Roman, président et chef de la direction de 3M.