3M: une partie du fonds de pension transférée à MetLife

(CercleFinance.com) - Le groupe industriel diversifié américain 3M a annoncé jeudi qu'il allait transférer la gestion de la plus grande partie du fonds de pension réservé à ses employés à la compagnie d'assurance Met Tower Life.



Aux termes de l'accord, 3M va confier quelque 2,5 milliards de dollars d'actifs du régime de retraite de quelque 23.000 bénéficiaires, soit l'équivalent d'environ 60% du fonds.



L'accord prendra effet le 1er octobre prochain.



Au titre de l'opération, le conglomérat prévoit d'enregistrer une charge comprise entre 800 et 900 millions de dollars dans ses comptes de deuxième trimestre.





