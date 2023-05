Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

3M: un cadre-dirigeant licencié information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 14:55

(CercleFinance.com) - 3M annonce que Michael Vale, chief business and country officer, a été licencié en raison d'une 'conduite personnelle inappropriée et d'une violation de la politique de l'entreprise, sans rapport avec les opérations et la performance financière du groupe'.



Le conglomérat industriel a entrepris la recherche d'un successeur. À compter de ce jour, les dirigeants des activités sécurité et industrie, biens de consommation et transport et électronique, relèveront directement du CEO de 3M, Mike Roman.