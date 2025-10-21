3M revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025, car sa stratégie axée sur les marges porte ses fruits

21 octobre - Le géant industriel 3M MMM.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année, misant sur des mesures de réduction des coûts et une réorientation stratégique vers des produits à forte marge, ce qui a fait grimper ses actions de 2,6% dans les échanges de pré-marché.

Sous la direction de Bill Brown, l'entreprise s'est orientée vers l'innovation en matière de produits, tout en s'éloignant de l'accent mis précédemment sur la gestion des risques juridiques et la réduction des coûts de la chaîne d'approvisionnement.

Bill Brown a pris la tête de l'entreprise en 2024, alors que celle-ci était confrontée à un ralentissement de ses ventes et aux retombées de plusieurs procès liés à ses bouchons d'oreille et à ses "produits chimiques à vie".

Sa stratégie est axée sur la vente croisée de nouveaux produits à forte marge aux clients existants, sur l'amélioration des délais de livraison pour éviter les pénalités et sur la réduction des frais généraux et administratifs.

La société basée à Saint Paul, dans le Minnesota, a lancé 70 nouveaux produits au cours du troisième trimestre. Elle prévoit d'atteindre 250 lancements de nouveaux produits d'ici à la fin de 2025, dépassant ainsi son objectif initial de 215.

Les frais de vente, généraux et administratifs de 3M ont chuté de 22,8 % au cours du troisième trimestre, tandis que les frais de recherche et de développement ont augmenté de 10,4 %.

Le conglomérat s'attend à ce que la marge d'exploitation de 2025 augmente de 180 à 200 points de base, alors qu'il prévoyait précédemment une hausse de 150 à 200 points de base.

Il s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour 2025 se situe entre 7,95 et 8,05 dollars par action, contre une prévision précédente de 7,75 à 8 dollars par action.

3M a enregistré un bénéfice ajusté de 2,19 dollars par action au troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 2,08 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel total ajusté s'est élevé à 6,32 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 6,25 milliards de dollars.