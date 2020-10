Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : repli modeste des bénéfices au 3e trimestre Cercle Finance • 27/10/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M fait part d'un BPA ajusté en baisse de 5,8% à 2,43 dollars au titre du troisième trimestre, un niveau dépassant toutefois les attentes, ainsi que d'un profit opérationnel ajusté de 1,9 milliard de dollars, soit une marge correspondante de 22,9%. Ses revenus se sont accrus de 4,5% à 8,4 milliards de dollars (+0,9% en organique et en monnaies locales), une croissance emmenée en particulier par la division santé (+25,5%) sur fond de la pandémie de Covid-19. Les incertitudes autour de la crise sanitaire amènent d'ailleurs 3M à maintenir le retrait de ses objectifs 2020, précisant toutefois qu'il estime que ses ventes du mois d'octobre sont restées stables ou ont augmenté à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre'.

Valeurs associées 3M NYSE -1.34%