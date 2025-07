3M: relèvement d'objectifs de BPA pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 13:13









(Zonebourse.com) - 3M publie un BPA ajusté en hausse de 12% à 2,16 dollars au titre du deuxième trimestre 2025, avec une marge opérationnelle ajustée accrue de 2,9 points à 24,5% pour des ventes ajustées en croissance de 2,3% à 6,2 milliards (+1,5% en organique).



'Ceci prolonge notre dynamique du premier trimestre, avec chacun de nos trois groupes d'activités connaissant une croissance organique positive pour un troisième trimestre consécutif', souligne son PDG William Brown.



Compte tenu de sa performance sur les six premiers mois de l'année, 3M anticipe désormais un BPA ajusté entre 7,75 et huit dollars en 2025, et non plus entre 7,60 et 7,90 dollars, en incluant l'impact attendu des droits de douane.



Toujours pour l'ensemble de 2025, le conglomérat industriel -détenteur entre autres des marques Scotch et Post-it- table sur une croissance de ses ventes ajustées de l'ordre de 2,5% (dont environ 2% en organique).





