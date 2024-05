Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 3M: réalise une expansion de son site du Nebraska information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - 3M fait savoir qu'une extension de près de 8400 m² de ses installation à Valley (Nebraska) va permettre d'augmenter la capacité de fabrication de l'usine et de créer un quarantaine d'emplois.



Cet investissement de 67 millions de dollars porte sur de nouvelles lignes de production, des équipements et un entrepôt, et aidera 3M à répondre plus rapidement à la demande des clients pour les produits de sécurité personnelle de l'entreprise.



'L'expansion créera une capacité de fabrication supplémentaire pour les respirateurs réutilisables 3M et les produits de protection auditive PELTOR', détaille Matt Huset, directeur de l'usine 3M de Valley.









