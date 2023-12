Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 3M: premier versement dans l'affaire des bouchons anti-bruit information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 14:06









(CercleFinance.com) - 3M a annoncé mercredi soir avoir versé 250 millions de dollars aux plaignants avec lesquels il avait trouvé un accord à l'amiable en août dernier dans le cadre du litige sur les protections auditives contre les bruits des armes à feu.



Le conglomérat industriel américaine précise qu'avec ces premières réparations, ce sont entre 25.000 et 30.000 plaignants qui devraient renoncer aux poursuites judiciaires qu'ils avaient intenté à l'encontre du groupe.



Dans un communiqué, 3M assure qu'il a reçu un retour 'massif' et 'favorable' de la part des plaignants, et de la communauté militaire en général, depuis qu'il a dévoilé la signature de l'accord, il y a quatre mois.



En vertu de l'accord, l'entreprise a accepté de débourser un montant total de six milliards de dollars entre 2023 et 2029, dont cinq milliards en espèces et un milliard sous forme d'actions ordinaires.



Le groupe souligne que la justice a rejeté par ailleurs plus de 22.000 demandes d'indemnisation jugées non conformes aux critères établis par le tribunal, alors que les parties s'efforcent d'identifier les individus concernés.





Valeurs associées 3M NYSE 0.00%