3M: plus forte hausse du Dow Jones, BofA passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre 3M enregistre la plus forte progression du Dow Jones vendredi, bénéficiant d'un changement de recommandation de Bank of America, passé à l'achat sur le groupe industriel diversifié.



L'intermédiaire salue l'arrivée d'un nouveau directeur général, Bill Brown, qui devrait selon lui recentrer la stratégie du conglomérat américain en vue d'une ré-accélération de la croissance.



En outre, 3M a réussi à régler à l'amiable les litiges entourant les dossiers de ses protections auditives pour les tirs des armes à feu et celui lié aux polluants éternels (PFAS), ce qui devrait permettre aux investisseurs de se pencher sur sa faible valorisation boursière, ajoute BofA dans une note.



Peu avant 10h00 (heure de New York), le titre gagnait plus de 1%, contre un repli de 0,2% pour le Dow Jones, portant la progression du titre à plus de 8% depuis le début de l'année.



BofA précise désormais viser un nouvel objectif de cours de 120 dollars.





Valeurs associées 3M 100.14 USD NYSE +1.97%