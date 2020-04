Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : plan d'importation de masques aux Etats-Unis Cercle Finance • 07/04/2020 à 15:22









(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M indique travailler avec l'Administration Trump pour importer 166,5 millions de masques aux Etats-Unis sur les trois prochains mois, équipements qui proviendront principalement de ses usines en Chine. Ces importations viendront compléter les masques N95 actuellement en production à un rythme de 35 millions par mois sur le territoire américain, 3M s'attendant à atteindre une cadence de 50 millions par mois en juin. En réponse à une controverse de ces derniers jours, le groupe ajoute qu'il prévoit de continuer d'envoyer des masques produits aux Etats-Unis vers le Canada et l'Amérique Latine, régions dont il est le principal fournisseur.

Valeurs associées 3M NYSE 0.00%