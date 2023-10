Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M: partenariat durable 'innovant' avec Svante Technologies information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 18:13









(CercleFinance.com) - 3M et l'entreprise canadienne de technologie environnementale Svante Technologies Inc. annonce un partenariat 'stratégique et innovant' visant à contribuer activement à la lutte contre le changement climatique.



L'objectif commun de 3M et de Svante est le développement d'une solution révolutionnaire basée sur la science des matériaux : la capture directe de l'air (DAC).



Contrairement à la 'capture ponctuelle du carbone', qui se concentre sur les émissions de CO2 à la source, la DAC vise à retirer activement le CO2 déjà présent dans l'atmosphère.



'Cette technologie permettra de retirer plusieurs millions de tonnes de CO2 de l'atmosphère à l'échelle mondiale, jouant ainsi un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique', assurent les partenaires.









