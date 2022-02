Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M: objectifs financiers fixés pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - Lors de sa réunion sur ses perspectives 2022, 3M annonce s'attendre à une croissance totale des ventes de 1 à 4%, dont une croissance organique de 2 à 5%, ainsi qu'un BPA de 10,15 à 10,65 dollars et des flux de trésorerie d'exploitation de 7,3 à 7,9 milliards de dollars.



'Ces prévisions comprennent une baisse anticipée de la demande de respirateurs jetables liée à la Covid-19 en 2022, ce qui se traduira par un vent contraire de deux points sur la croissance organique et de 45 cents sur le BPA', précise le groupe industriel.



3M ajoute qu'il 'continue de faire progresser son leadership en matière d'ESG, y compris un engagement d'un milliard de dollars sur 20 ans pour atteindre la neutralité carbone, réduire la consommation et améliorer la qualité de l'eau, tout en réduisant l'utilisation de plastiques'.





