Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : nouveau directeur financier le 1er juillet Cercle Finance • 03/06/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M fait part de la nomination de Monish Patolawala au poste de directeur financier (CFO) à partir du 1er juillet prochain, en remplacement de Nick Gangestad qui prendra sa retraite le 31 juillet, délai devant 'assurer une transition ordonnée'. Monish Patolawala occupe actuellement le poste de directeur financier de GE Healthcare, 'conduisant depuis 2015 la stratégie et la performance financières de cette activité représentant environ 17 milliards de dollars'.

Valeurs associées 3M NYSE +1.05%