3M: nouveau CEO nommé pour début mai

(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M annonce la nomination de William Brown au poste de chief executive officer, à compter du 1er mai prochain. Il succèdera alors à Michael Roman, qui prendra le titre de président exécutif du conseil d'administration.



William Brown est l'ancien ancien président du conseil d'administration et CEO de L3Harris Technologies, un groupe de solutions technologiques pour l'aéronautique et la défense, issu de la fusion entre Harris Corporation et L3 Technologies en 2019.



CEO de 3M depuis juillet 2018, Michael Roman continuera de présider le conseil d'administration et de superviser l'orientation stratégique de l'entreprise. Le conseil a en outre renoncé à l'âge limite de 65 ans pour les deux dirigeants.





