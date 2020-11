3M : mettre l'IA au service de la radiologie, avec Rad AI

(CercleFinance.com) - 3M Health Information Systems et Rad AI annoncent s'être associés afin de combiner la technologie de Rad AI - qui permet de générer des impressions de rapports de radiologie personnalisés - et de l'intégrer à 3M Fluency for Imaging, la solution complète de gestion des flux de travail et des rapports radiologiques de 3M.

En s'appuyant sur les capacités d'intelligence artificielle (IA) des deux sociétés, 3M et Rad AI rationaliseront davantage le processus de reporting, ce qui permettra aux radiologues de gagner du temps, de réduire l'épuisement professionnel et de consacrer plus de temps aux soins des patients, promet 3M.

Selon le Dr Jeff Chang, radiologue aux urgences et cofondateur de Rad AI, les radiologues peuvent gagner jusqu'à 24% de temps en utilisant le logiciel Rad AI pour générer automatiquement des impressions de rapport personnalisées dans le cadre de leur flux de travail et de la création de rapports dictés.