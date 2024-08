Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 3M: le nouveau directeur financier recruté chez Otis information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - Un peu plus de quatre mois après l'arrivée de son nouveau directeur général, Bill Brown, 3M a annoncé jeudi avoir recruté le directeur financier du fabricant d'ascenseurs Otis, Anurag Maheshwari.



Il succédera à Monish Patolawala, qui était parti cet été prendre la direction financière d'ADM, un spécialiste de la transformation agricole et de la fourniture d'ingrédients alimentaires.



Avant de prendre le poste de directeur financier d'Otis, en 2022, Anurag Maheshwari avait été le directeur des relations investisseurs au sein de l'entreprise de défense Harris Corporation puis L3Harris.



En attendant sa prise de fonctions effective, le 1er septembre, c'est Teri Reinseth le directeur du contrôle de la gestion et de la comptabilité qui assurera le rôle de directeur financier à titre intérimaire.





