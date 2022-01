3M: le BPA ajusté annuel a progressé de 14% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 12:55

(CercleFinance.com) - 3M publie un chiffre d'affaires de 8,6 Mds$ au titre du 4e trimestre 2021, soit une hausse de 0,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT trimestriel ressort à 1,6 Md$, contre 1,8 Md$ au 4e trimestre 2020, pour un bénéfice net attribuable à 3M de 1,3 Md$, contre 1,4 Md$ il y a douze mois.

Le BPA trimestriel s'élève ainsi à 2,31$, contre 2,41$ au au 4e trimestre 2020.



Sur l'ensemble de l'exercice, les résultats sont plus éloquents: les ventes atteignent 35,4 Mds$, hausse de 9,9% par rapport à l'exercice précédent, tandis que l'EBIT passe de 7,1 à 7,3 Mds$.



Le BPA ajusté annuel s'établit à 10,12$, en hausse de 14% en un an.

'Notre équipe a géré efficacement les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, bien avancé sur les actions tarifaires et la maîtrise des coûts', note Mike Roman, le p.d.-g. 'Nous avons également restitué des liquidités importantes aux actionnaires et réduit la dette' poursuit-il.



Pour 2022, le dirigeant indique vouloir donner la priorité aux investissements dans les marchés à croissance rapide afin de stimuler la croissance à long terme, et vouloir renforcer l'engagement de la société en faveur de la durabilité.