3M : lance une action en justice pour contrefaçon de masques

(CercleFinance.com) - 3M annonce qu'il va poursuivre une société qui vend de faux masques N95 sur Amazon, défectueux, endommagés et à des prix fortement gonflés le tout en usurpant la marque 3M. L'action en justice déposée devant un tribunal fédéral californien allègue ainsi que Mao Yu et ses sociétés ont facturé plus de 350.000 dollars à leurs clients en revendant les masques frauduleux à des prix pouvant atteindre 20 fois les prix catalogue des respirateurs N95 de 3M.

Valeurs associées 3M NYSE -0.28%