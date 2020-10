3M : lance un nouveau stéthoscope numérique avec Eko

(CercleFinance.com) - Au terme d'une nouvelle collaboration, 3M Littmann et Eko présentent le nouveau stéthoscope numérique 3M Littmann CORE.

Ce nouvel outil offre aux praticiens un accès aux options d'auscultation analogiques et numériques : le stéthoscope peut se connecter au logiciel Eko et à un algorithme, aidant ainsi le médecin à interpréter les sons et à détecter d'éventuels souffles cardiaques.

En appuyant simplement sur un bouton, le médecin peut ainsi visualiser, enregistrer et partager les sons.

Cette combinaison change la donne et peut permettre à un médecin ou à une infirmière traitant des patients dans un environnement non professionnel d'avoir accès à une aide à la décision clinique de pointe via son logiciel de télémédecine, permettant d'améliorer les soins aux patients en personne ou à distance, indique 3M.