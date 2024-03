Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 3M: lance un nouveau matériau destiné à l'expédition information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - 3M annonce lancer le premier matériau d'expédition rembourré et recyclable à base de papier que les entreprises peuvent également utiliser pour automatiser leur processus d'emballage.



Ce nouveau matériau appelé matériau d'expédition PACR (Paddle Automatable Curbside Recyclable) 3M est capable de produire des emballages jusqu'à trois fois plus rapidement que l'emballage manuel lorsqu'il est associé à des machines d'emballage automatisées qualifiées.



Ce nouveau matériau est fabriqué avec une seule couche de papier kraft léger, durable et résistant à la pénétration de l'humidité. La technologie de rembourrage exclusive aide à protéger efficacement contre les chutes, les éclats, les vibrations et autres risques potentiels encourus pendant le transport.





Valeurs associées 3M AMEX 0.00% 3M NYSE -1.16%