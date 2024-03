Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 3M: l'introduction en Bourse de Solventum est lancée information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Le groupe américain 3M a officiellement lancé mardi le processus d'introduction en Bourse de Solventum, sa filiale de produits de soins de santé, qui fera ses premiers pas à Wall Street le 1er avril prochain.



A l'occasion d'une réunion organisée à New York avec les investisseurs, le conglomérat industriel a expliqué que la scission permettrait à Solventum d'accélérer sa croissance, d'améliorer ses marges, d'augmenter son flux de trésorerie et d'investir dans les segments les plus porteurs.



Pour 2024, Solventum prévoit une croissance organique comprise entre -2% et 0%, assortie d'un bénéfice par action (BPA) ajusté entre 6,10 et 6,40 dollars.



Son flux de trésorerie disponible ('free cash flow') est quant lui attendu entre 700 et 800 millions de dollars cette année.



Solventum regroupe les métiers de 3M dans la purification biopharmaceutique, les soins dentaires (adhésifs et ciments), le nettoyage dans les soins de santé et la sécurité alimentaire, entre autres.



Son nom provient de la contraction de deux mots anglais, 'solving' (solution) et 'momentum' (dynamique).





Valeurs associées 3M AMEX 0.00% 3M NYSE +0.53%