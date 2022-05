Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M: investit 58 M$ dans l'extension de l'usine du Nebraska information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 15:51









(CercleFinance.com) - 3M annonce un investissement de 58 M$ afin de réaliser des travaux d'extension (environ 7400 m²) de son usine de Valley (Nebraska, Etats-Unis)et développer la production de ses produits de protection respiratoire (masques) et auditive (bouchons d'oreilles). Une cinquantaine d'emplois seront alors créés sur le site.



'Nous sommes heureux d'annoncer cet investissement pour notre croissance au Nebraska, qui nous permettra de répondre davantage à la demande d'équipements de sécurité individuelle pour les États-Unis', a indiqué Matt Huset, directeur de l'usine de 3M Valley.





Valeurs associées 3M NYSE +1.35%